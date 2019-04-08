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نجاح منقطع النظير لمعرض الحمل والولادة في المركز الطبي بادا - بوريا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أكثر من 150 امرأة حامل ونساء حديثات الوالدية وصلن يوم الجمعة 5.4.2019 لمعرض “بايبي با بالجليل”، معرض الحمل والولادة الأول الذي نظمه المركز الطبي بادا - بوريا. نُظّم المعرض الناجح بالتعاون الوطيد بين نادي الوالدات “بايبي ستارت”، والمجلس الاقليمي الجليل الأسفل، ومركز الشباب بالجليل الأسفل برئاسة هداس العاد.  


نُظك المعرض في باحة قسم الأم والمولود في أجواء ربيعية مثالية، وشمل الى جانب الأكشاك المتنوّعة وورشات “تيرا حيّز جليلي”، زوايا استشارة خاصة من قبل مستشارات الارضاع الخبيرات أدفا بيطون شطاين، ويُسر مصالحة، محادثات خاصة مع تسيونا أراد - الداية المعروفة، محاضرة من الأستاذ موشيه بن عامي حول أحدث التجديدات في طب الأم والجنين وبدها مناظرة مع طاقم قسم الأم والمولود بمشاركة: الأستاذ بن عامي، أورا زيلبرمان - ممرضة مسؤولة في قسم الولادة، ميراف مئير - ممرضة مسؤولة في غرف الولادة، وجيلات ياغنا - ممرضة مسؤولة في قسم حديثو الولادة. 

من جانبها قالت فلورين يسرائيل - شابة حامل للمرة الثانية من رمات يشار: “يا لهذا الاستثمار، الكثير من الأكشاك والمتعة، الطعام لذيذ! هذا المكان الأفضل للولادة، هنا وضعت ابني في المرة الأولى وطوال الوقت أتحدث عن تجربتي الايجابية في بوريا، وأخبر الجميع عن الطاقم، الأطباء، المعاملة، الراحة وشتى الامكانات المتاحة لكافة النساء الحوامل، بعد ولادتي الاولى كان واضحًا لي أنني عائدة، وها أنا هنا… لم يطُل الوقت”. 

أما رافيت مازور التي جاءت الى المعرض من حيفا فقد أضافت “لم ننتهِ من اجراء الجولات في المستشفيات.. سمعت الكثير من الأخبار الطيبة من صديقاتي عن بوريا، سمعت أن القسم هنا هو الأفضل في البلاد، والدتي التي تقطن في نتسيريت عيليت تريدني أن ألد هنا بشدة…” 

الأستاذ موشيه بن عامي، مدير قسم الأم والمولود، افتتح كلمته بالتأكيد “يسعدنا جدًا قدومكن الى هنا وندعوكن للحضور والولادة هنا. طاقمنا ناصت لأمهات طوال الوقت، إذ نشدد على المعاملة الانسانية الخاصة والدافئة ونهتم طوال الوقت بتحسين خبرة الولادة والمكوث في القسم”. 
 في المحاضرة عن الفحوصات خلال الولادة أكد الأستاذ بن عامي: “ننصح بإجراء الفحوصات الالزامية التي يفضّل عدم الاستغناء عنها… في حالات معيّنة مجرد معرفة على سبيل المثال، أن الجنين مصاب بعيب خلقي في القلب، نوصي بالولادة في مكان يستطيعون علاج الجنين مباشرة مع ولادته. هذا يعني أن احتمال بقاء الجنين على قيد الحياة بعد ولاته ترتفع بعشرات الأضعاف”…

بعد العرض الكوميدي الساخر من هدار ليفي، أجريت قرعة لتوزيع جوائز ثمينة. وفازت شيلي مئير من طبريا بالجائزة الكبرى - عربة للطفل من شركة يويو (تقدمة من ماي بايبي)، وأكدت شيلي التي تخوض حملها الأول أنها سعيدة جدًا بهذه الجائزة “إنها عربة ثمينة وممتازة للأطفال، وهذا يسعدني جدًا”!! 




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