وفاة, شخص, اثر, حريق, في, شقة, سكنية, بالقدس,

عملت طواقم اطفاء وانقاذ عصر اليوم الاثنين على اخماد حريق شب بشقة سكنية في بناية بحي ارنونا في القدس.





رجال الاطفاء عملوا على اخماد الحريق ومنع انتشاره الى جانب اخراج الدخان الكثيف من المكان. كما تم تخليص رجل فاقد للوعي من الشقة السكنية حيث تقدم الطواقم الطبية الاسعافات له وتجري عمليات انعاش.



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التحقيقات الاولية اظهرت وجود اعقاب سجائر على سرير بالمكان اضافة الى آلة الاكسجين، على ما يبدو احترقت من السجائر.



سلطة الاطفاء والانقاذ تعود وتناشد المواطنين بأهمية اتخاذ سبل الأمن والسلامة داخل المنازل، وعدم ترك أي مصدر للنار مشتعلا دون رقابة، مثل السجائر، الأرجيلة، الشمع وغيرها. إلى جانب التشديد على أهمية تركيب كاشف دخّان في المنزل واقتناء طفاية تحسبًا لأي طارئ.