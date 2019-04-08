لجنة, المعلمين, في, المدرسة, الاأسقفية, شفاعمرو, تستنكر, الاعتداء, على, مديرها, لمربي, فاروق, فرهود,

جاء في بيان صادر عن لجنة المعلمين في أسقفية شفاعمرو اليوم الاثنين :" لجنة المعلمين في المدرسة وباسم طاقم المعلمين تستنكر الاعتداء الهمجي والجبان على بيت مدير المدرسة المربي فاروق فرهود وتخريب سيارته، وترى فيه اعتداءً ليس فقط على شخص الأستاذ فاروق بل على كل فردٍ منا.

وعليه، نفّذت لجنة المعلمين في المدرسة، صباح الاثنين إضراباً خلال الحصتين الأولى والثانية استنكاراً واحتجاجاً على هذا الاعتداء.وبادرت اللجنة الى عقد اجتماع لطاقم المعلمين والموظفين في المدرسة، بحضور المدبر البطريركي الأب اندراوس بحوث والنائب الأسقفي لشؤون المدارس الأب الياس ضو، والسيد أشرف جبور عن اللجنة التربوية في المطرانية الّذين أكدوا وقوفهم الحازم إلى جانب مدير المدرسة ودعمهم لأي خطوات احتجاجية تتخذها المدرسة.وعقدت لجنة المعلمين اجتماعاً لها، قررت فيه مطالبة الشرطة بعدم التقاعس عن الوصول إلى المعتدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.كما قررت التوجه إلى الجهات والمؤسسات المختلفة في المدينة لتأخذ دورها ليس فقط في الشجب وإنما باتخاذ خطوات عملية منعاً لتكرار مثل هذا الاعتداء. وعلى رأس هذه المؤسسات بلدية شفاعمرو خاصةً قسم المعارف فيها ورجال الدين ألأفاضل بهدف نشر رسالة توعية لنبذ العنف عامة والعنف ضد المؤسسات التربوية خاصة.تناشد لجنة المعلمين، لجنة أولياء أمور الطلاب الوقوف إلى جانب إدارة المدرسة والمربين والقيام بدور تربوي فعّال من خلال التوجه إلى أولياء أمور الطلاب وحثهم على تأكيد موقف واضح وصارم يرفض تماماً الاعتداء الذي حصل، أو أي شكل من أشكال العنف ضد مؤسساتنا التربوية وطواقمها.