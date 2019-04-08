تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-08 15:50:19 موسكو مستعدة للوساطة من أجل التسوية في ليبيا |  2019-04-08 15:50:15 لجنة المعلمين في المدرسة الاأسقفية شفاعمرو تستنكر الاعتداء على مديرها لمربي فاروق فرهود |  2019-04-08 14:50:01 خبير طيران يقدم فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية |  2019-04-08 14:50:05 فيديو - مشادات كلامية بين مقدسيين وعضو الكنيست اليميني اورن حزان واعتقال شابين من القدس |  2019-04-08 14:11:30 انخفاض الليرة بعد تصريحات أردوغان |  2019-04-08 14:10:55 تزامنا مع الانتخابات- متطرفون يدعون لاقتحام الاقصى |  2019-04-08 14:50:29 "ناسا" تكشف عن نيتها إرسال البشر إلى المريخ بحلول 2033 |  2019-04-08 13:16:16 كشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 20 ألف دينار في طولكرم |  2019-04-08 13:00:24 مصري يسرق خاتم وريث نابليون بمليون جنيه إسترليني |  2019-04-08 13:00:38 تقارير: القذافي خبأ ملايين الدولارات قبل اغتياله بأيام |  2019-04-08 12:03:51 اعتقال شاب من يركا بشبهة الاعتداء بالضرب على طبيب في مستشفى الجليل الغربي بنهاريا |  2019-04-08 11:36:23 احتدام الصراع في المعركة الانتخابية عشية انطلاقها غدا |  2019-04-08 13:15:53 اطلاق سراح الجد المعتقل على خلفية جريمة مقتل حفيدته ديانا ابو قطيفان رميا بالرصاص في اللد قبل شهر |  2019-04-08 11:15:24 اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة ابتزاز شاب بـ120 ألف شيكل |  2019-04-08 11:20:20 مدرب برشلونة - أصبحنا أقرب لتحقيق لقب الليغا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لجنة المعلمين في المدرسة الاأسقفية شفاعمرو تستنكر الاعتداء على مديرها لمربي فاروق فرهود



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن لجنة المعلمين في أسقفية شفاعمرو اليوم الاثنين :" لجنة المعلمين في المدرسة وباسم طاقم المعلمين تستنكر الاعتداء الهمجي والجبان على بيت مدير المدرسة المربي فاروق فرهود وتخريب سيارته، وترى فيه اعتداءً ليس فقط على شخص الأستاذ فاروق بل على كل فردٍ منا.



وعليه، نفّذت لجنة المعلمين في المدرسة، صباح الاثنين إضراباً خلال الحصتين الأولى والثانية استنكاراً واحتجاجاً على هذا الاعتداء.


وبادرت اللجنة الى عقد اجتماع لطاقم المعلمين والموظفين في المدرسة، بحضور المدبر البطريركي الأب اندراوس بحوث والنائب الأسقفي لشؤون المدارس الأب الياس ضو، والسيد أشرف جبور عن اللجنة التربوية في المطرانية الّذين أكدوا وقوفهم الحازم إلى جانب مدير المدرسة ودعمهم لأي خطوات احتجاجية تتخذها المدرسة.


وعقدت لجنة المعلمين اجتماعاً لها، قررت فيه مطالبة الشرطة بعدم التقاعس عن الوصول إلى المعتدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.


كما قررت التوجه إلى الجهات والمؤسسات المختلفة في المدينة لتأخذ دورها ليس فقط في الشجب وإنما باتخاذ خطوات عملية منعاً لتكرار مثل هذا الاعتداء. وعلى رأس هذه المؤسسات بلدية شفاعمرو خاصةً قسم المعارف فيها ورجال الدين ألأفاضل بهدف نشر رسالة توعية لنبذ العنف عامة والعنف ضد المؤسسات التربوية خاصة.


تناشد لجنة المعلمين، لجنة أولياء أمور الطلاب الوقوف إلى جانب إدارة المدرسة والمربين والقيام بدور تربوي فعّال من خلال التوجه إلى أولياء أمور الطلاب وحثهم على تأكيد موقف واضح وصارم يرفض تماماً الاعتداء الذي حصل، أو أي شكل من أشكال العنف ضد مؤسساتنا التربوية وطواقمها.




كلمات متعلقة

لجنة, المعلمين, في, المدرسة, الاأسقفية, شفاعمرو, تستنكر, الاعتداء, على, مديرها, لمربي, فاروق, فرهود,

تابعونــا

فيديو - مشادات كلامية بين مقدسيين وعضو الكنيست اليميني اورن حزان واعتقال شابين من القدس فيديو - مشادات كلامية بين مقدسيين وعضو الكنيست اليميني اورن حزان واعتقال شابين من القدس 2019-04-08 | 14:50:05

اعتقلت شرطة القدس ،, عصر اليوم الاثنين، شابين من شارع الواد في البلدة القديمة...

تزامنا مع الانتخابات- متطرفون يدعون لاقتحام الاقصى تزامنا مع الانتخابات- متطرفون يدعون لاقتحام الاقصى 2019-04-08 | 14:10:55

دعت جماعات الهيكل المزعوم، اليوم الاثنين، لتكثيف الاقتحامات للأقصى، بالتزامن مع...

كشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 20 ألف دينار في طولكرم كشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 20 ألف دينار في طولكرم 2019-04-08 | 13:16:16

كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 20 الف دينار ومبلغ مالي...

اعتقال شاب من يركا بشبهة الاعتداء بالضرب على طبيب في مستشفى الجليل الغربي بنهاريا اعتقال شاب من يركا بشبهة الاعتداء بالضرب على طبيب في مستشفى الجليل الغربي بنهاريا 2019-04-08 | 12:03:51

اعتقلت الشرطة اليوم الاثنين شابا 34 عاما من قرية يركا بشبهة الاعتداء بالضرب على...

احتدام الصراع في المعركة الانتخابية عشية انطلاقها غدا احتدام الصراع في المعركة الانتخابية عشية انطلاقها غدا 2019-04-08 | 11:36:23

بقيت اقل من اربع وعشرون ساعة حتى موعد افتتاح مراكز الاقتراع في انحاء البلاد....

اطلاق سراح الجد المعتقل على خلفية جريمة مقتل حفيدته ديانا ابو قطيفان رميا بالرصاص في اللد قبل شهر اطلاق سراح الجد المعتقل على خلفية جريمة مقتل حفيدته ديانا ابو قطيفان رميا بالرصاص في اللد قبل شهر 2019-04-08 | 13:15:53

تم صباح اليوم الاثنين اطلاق سراح الجد من اللد الذي اعتقل بشبهة ضلوعه بجريمة مقتل...

اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة ابتزاز شاب بـ120 ألف شيكل اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة ابتزاز شاب بـ120 ألف شيكل 2019-04-08 | 11:15:24

اعتقلت الشرطة زوجين من باقة الغربية بشبهة ابتزاز شاب بمبلغ مائة وعشرين (120) الف...

فيديو وصور - الشرطة تكمل استعداداتها عشية الانتخابات غدا فيديو وصور - الشرطة تكمل استعداداتها عشية الانتخابات غدا 2019-04-08 | 10:26:13

استكملت الشرطة استعداداتها عشية الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين (21) غدا....

منذ بداية 2019 - 85 قتيلا بحوادث الطرق منهم 29 عربيا منذ بداية 2019 - 85 قتيلا بحوادث الطرق منهم 29 عربيا 2019-04-08 | 09:25:13

منذ بداية عام 2019 قتل 85 شخصًا في حوادث الطرق, خمسة منهم قتلوا في الأسبوع الماضي. 29 من...

الجمعة افتتاح موسم السباحة - بطيرم:احتمال وفاة طفل عربي غرقا أعلى بـ1.5% من احتمال وفاة طفل يهودي الجمعة افتتاح موسم السباحة - بطيرم:احتمال وفاة طفل عربي غرقا أعلى بـ1.5% من احتمال وفاة طفل يهودي 2019-04-08 | 08:57:49

يُفتتح موسم السباحة في البلاد هذا العام مبكرًا يوم الجمعة القادم 12.04.2019 بحسب ما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتداء عنصري شاب طرعان ضرب عربي حقير الموت . للعرب تل ابيب محطة وقود شالوم سيلفان وزير اجتماع اعضاء رؤساء مجالس بلديات عرب يهود تهدئة الاوضاع المنطقة عبد الرحمن حنون الطيبة دهس حادث اصابة فتى مدينة سيارة مستشفى اسعاف شرطة المدرسة الثانوية شفاعمرو أ خنيفس تحتفل احتفال تخريج الفوج ال 18 من طلابها مدينة الثانوية المغار شجرة الميلاد اضاءة احتفال مسيرة كشفية مزبلة جديدة عبلين قرية غربي مجلس محلي شارع شق عائلة الشيخ ناصر دراوشة فيديو قاصر فتاة الناصرة سيارة نشر استنكار بعد انتظار دام 10 سنوات نسيم ابو رعد زوجته يرززقان مولودهما البكر محمد ام الفحم البعنة القاء قنبلة بيت الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات تذكر اصابة متوسطة شاب سقط ارتفاع كفرياسيف حادث رهط الطفلة رضيعة اختناقا القصاصي مدينة محمد نورين جسم غريب مستشفى الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية النيابة العامة حكم حسين ابو رعد اطلاق نار سهرة حناء ام الفحم مقتل الشاب مشتبه صندوق خلفي وضع طفله سيارة من مركز البلاد شرطة توقيف تحقيق يجد له مكاناام الحيران جنازة اشلهيد ابو القيعان يعقوب المربي مشاركة واسعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com