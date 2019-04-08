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فيديو - مشادات كلامية بين مقدسيين وعضو الكنيست اليميني اورن حزان واعتقال شابين من القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة القدس ،, عصر اليوم الاثنين، شابين من شارع الواد في البلدة القديمة بالقدس .



وأفاد شهود عيانأن عضو الكنيست "اورن حزان" اقتحم شارع الواد برفقة مجموعة من المستوطنين، مستفزا السكان والتجار في المنطقة، موجها لهم الشتائم وجرت في المكان مشادات كلامية وعراك بالايدي بين المستوطنين والشبان.


وأضاف الشهود ان الشرطة وفرت الحماية الكاملة لعضو الكنيست المستوطنين فيما اعتقلت الشابين المقدسيين.




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