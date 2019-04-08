تزامنا, مع, الانتخابات-, متطرفون, يدعون, لاقتحام, الاقصى,

دعت جماعات الهيكل المزعوم، اليوم الاثنين، لتكثيف الاقتحامات للأقصى، بالتزامن مع انتخابات الكنيست الإسرائيلية يوم غد الثلاثاء.

ونشرت جماعات الهيكل المزعوم خلال اليومين الماضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مواقعها دعوات لتكثيف الاقتحامات، حيث إتفق ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل المزعوم" على جعل يوم انتخابات الكنيست يوما مركزياً؛ لاقتحام الأقصى، وحث أعضاء هذه الجماعات على انتخاب أي من الأحزاب، التي تنادي بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لصالح المتطرفين.