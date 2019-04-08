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دراسة تكشف تأثيرات القهوة حتى من دون شربها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة "تورنتو"، أن مجرد مشاهدة أي شيء يذكرنا ب​القهوة​ من شأنه تحفيز أدمغتنا، وجعلنا يقظين أكثر، بعد اجراء دراسة شملت 4 تجارب شارك فيها أشخاص من ثقافات مختلفة.



وبحسب الأستاذ بقسم الإدارة في جامعة تورنتو سكاربورو وكلية روتمان للإدارة، سام ماغليو، فإن للقهوة تأثيرات تتجاوز تفاعلها مع الجسم عند تذوقها، حيث أن رؤية المشروب أو أي شيء متعلق به ذو تداعيات نفسية ويؤثر في طريقة تفكيرنا وسلوكنا.


وأشار ماغليو إلى أنه غالبا ما نصادف إشارات "محفزة" متصلة بالقهوة أو تخطر في بالنا حتى من دون أن نتناولها فعليا، أي يحدث تحفيز "فسيولوجي"، بتجاوبنا مع تلك الإشارات كما لو شربنا القهوة في الحقيقة.




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