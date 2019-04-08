هذا, ما, طلبته, هيفا, وهبي, من, الجمهور,

نشرت النجمة ​هيفا وهبي​ فيديو يضم مجموعة من أغنيات ألبومها "حوا" الذي أطلقته منذ فترة.

وكتبت هيفا تعليقاً لتتشارك مع الجمهور أفكارهم حول أغاني الألبوم:"لقد مر وقت طويل منذ إصدار ألبوم حوا.بالنسبة لي، تم تطوير حوا كألبوم بصري. كل أغنية لها قصة خلفها!كانت جميع المقطوعات مصحوبة بأفلام قصيرة غير خطية توضح المفاهيم الموسيقية المتصورة أثناء إبرازها! يتضمن محتوى الموضوعات الحميمة في حوا الرسائل الأساسية النسوية.نعم !! الآن جاء دورك لمشاركة أفكارك معي. إختَر أغنيتك وقل لي لماذا".