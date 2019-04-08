تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-08 15:50:19 موسكو مستعدة للوساطة من أجل التسوية في ليبيا |  2019-04-08 15:50:15 لجنة المعلمين في المدرسة الاأسقفية شفاعمرو تستنكر الاعتداء على مديرها لمربي فاروق فرهود |  2019-04-08 14:50:01 خبير طيران يقدم فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية |  2019-04-08 14:50:05 فيديو - مشادات كلامية بين مقدسيين وعضو الكنيست اليميني اورن حزان واعتقال شابين من القدس |  2019-04-08 14:11:30 انخفاض الليرة بعد تصريحات أردوغان |  2019-04-08 14:10:55 تزامنا مع الانتخابات- متطرفون يدعون لاقتحام الاقصى |  2019-04-08 14:50:29 "ناسا" تكشف عن نيتها إرسال البشر إلى المريخ بحلول 2033 |  2019-04-08 13:16:16 كشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 20 ألف دينار في طولكرم |  2019-04-08 13:00:24 مصري يسرق خاتم وريث نابليون بمليون جنيه إسترليني |  2019-04-08 13:00:38 تقارير: القذافي خبأ ملايين الدولارات قبل اغتياله بأيام |  2019-04-08 12:03:51 اعتقال شاب من يركا بشبهة الاعتداء بالضرب على طبيب في مستشفى الجليل الغربي بنهاريا |  2019-04-08 11:36:23 احتدام الصراع في المعركة الانتخابية عشية انطلاقها غدا |  2019-04-08 13:15:53 اطلاق سراح الجد المعتقل على خلفية جريمة مقتل حفيدته ديانا ابو قطيفان رميا بالرصاص في اللد قبل شهر |  2019-04-08 11:15:24 اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة ابتزاز شاب بـ120 ألف شيكل |  2019-04-08 11:20:20 مدرب برشلونة - أصبحنا أقرب لتحقيق لقب الليغا |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هذا ما طلبته هيفا وهبي من الجمهور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت النجمة ​هيفا وهبي​ فيديو يضم مجموعة من أغنيات ألبومها "حوا" الذي أطلقته منذ فترة.



وكتبت هيفا تعليقاً لتتشارك مع الجمهور أفكارهم حول أغاني الألبوم:


"لقد مر وقت طويل منذ إصدار ألبوم حوا.


بالنسبة لي، تم تطوير حوا كألبوم بصري. كل أغنية لها قصة خلفها!


كانت جميع المقطوعات مصحوبة بأفلام قصيرة غير خطية توضح المفاهيم الموسيقية المتصورة أثناء إبرازها! يتضمن محتوى الموضوعات الحميمة في حوا الرسائل الأساسية النسوية.


 نعم !! الآن جاء دورك لمشاركة أفكارك معي. إختَر أغنيتك وقل لي لماذا".




كلمات متعلقة

هذا, ما, طلبته, هيفا, وهبي, من, الجمهور,

تابعونــا

كارول سماحة في تجربة جديدة مع عبد الحليم حافظ كارول سماحة في تجربة جديدة مع عبد الحليم حافظ 2019-04-08 | 14:50:32

تستعد الفنانة ​كارول سماحة​ لتجربة جديدة اعلنت عنها قائلة: "يسعدني أن أقدّم في...

أمية ملص: هذه تطورات شخصيتي في "باب الحارة" أمية ملص: هذه تطورات شخصيتي في "باب الحارة" 2019-04-08 | 14:10:47

أرجعت الممثلة السورية ​أمية ملص​ مشاركتها في عمل واحد فقط خلال الموسم الدرامي...

ميريام فارس تكشف عن معنى اسم ابنها الوحيد ميريام فارس تكشف عن معنى اسم ابنها الوحيد 2019-04-08 | 13:00:05

حَلّت الفنّانة اللبنانية ​ميريام فارس​ ضيفة في الحلقة التي عرضت الاحد الماضي...

صور - فستان ماغي بو غصن في الـ “موريكس دور”.. كم ثمنه؟ صور - فستان ماغي بو غصن في الـ “موريكس دور”.. كم ثمنه؟ 2019-04-08 | 11:20:44

استطاعت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ أن تخطف الأنظار بحفل توزيع جوائز الـ...

أحمد سعد يكذب سمية الخشاب وينشر وثيقة طلاقها! أحمد سعد يكذب سمية الخشاب وينشر وثيقة طلاقها! 2019-04-08 | 10:00:39

كذب الفنان المصري احمد سعد رواية الفنانة سمية الخشاب حول رفعها قضية خلع ضده وذلك...

"خاشقجي" بدلا من "قهوجي".. زلة لسان إليسا وموقف محرج "خاشقجي" بدلا من "قهوجي".. زلة لسان إليسا وموقف محرج 2019-04-08 | 08:44:10

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لموقف محرج عندما تلفظت بكلمة "خاشقجي" بدلا من...

رانيا يوسف: أنا غير مهووسة بالفاشون ولا ابحث عن الشهرة رانيا يوسف: أنا غير مهووسة بالفاشون ولا ابحث عن الشهرة 2019-04-06 | 19:23:20

تظهر الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ مؤخرا بإطلالات جريئة عرّضتها للعديد من...

ممثلة مصرية شهيرة: تمنيت أن أكون ذكراً ولست فخورة بأني أنثى ممثلة مصرية شهيرة: تمنيت أن أكون ذكراً ولست فخورة بأني أنثى 2019-04-06 | 15:28:09

تحدثت الممثلة المصرية سماح أنور عن الكثير من تفاصيل حياتها الخاصة، حيث أكدت أنها...

اليسا تحتضن حبيبها في برومو “كرهني” اليسا تحتضن حبيبها في برومو “كرهني” 2019-04-06 | 10:16:22

شوقت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها بطرح البرومو التشويقي لكليب اغنية كرهني دون...

سمية الخشاب تُحي حفل غنائي بالرياض لصالح ملتقى المرأة السعودية الثالث سمية الخشاب تُحي حفل غنائي بالرياض لصالح ملتقى المرأة السعودية الثالث 2019-04-05 | 18:38:19

أحيت النجمة سمية الخشاب بالأمس حفل غنائي بالرياض لصالح ملتقى المرأة السعودية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ضبط 600 دولار مزيفة المركز حولون الشرطة اوراق مداهمة بيت طلاب طب عرابة كفر قاسم رومانيا شراء سيارة مسروقة افراج اعتقال سجون اصابة شاب عربي اطلاق نار يافا مستشفى شرطة حادث تحقيق طفيفة مدرسة مراح الغزلان الثانوية تحتفل تخريج الفوج الاول من طلابها يافة الناصرة اللد تشييع جثمان ضياء زبيدي طالب الطب ضحية حادث طرق رومانيا محمد القريناوي سيارة الطفل احمد دوابشة ريال مدريد مباراة فوز اشبيليه ستاد بيرنابيو المدرج أشعل فريق برشلونة المنافسة أكثر على لقب الدوري الإسباني بالسقوط للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر أمام ضيفه فالنسيا بنتيجة 1-2 في المبارمدرسة بستان المرج تخرج الفوج الثالث طلابها احتفال الشاملة ثانوية أشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر سرقة قطع سلاح m16 مخزن اسلحة الجليل ام الفحم تخريج حفلات طلاب مدارس نعليمات خاصة لا صحافة لجنة اولياء امور طلاب بلدية الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية التحقيق حظر الشق تشييع جثمان المرحومة دعاء ابو شرخ اشقاء جنازة مشاركة واسعة اللد اطلاق نار طعن رجل يركا خلفية جدال تجاري احيل الشرطة العلاج المستشفى حيان ابو سنان الطبي مستشفى نهاريا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com