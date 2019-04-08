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العثور على مقبرة من العصر البلطمي في مصر بحالة جيدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشاف جديد عُثر عليه في مصر وهو مقبرة تعود لأكثر من ألفي سنة في محافظة سوهاج في وسط مصر.



وأعلنت عن هذا الإكتشاف وزارة الآثار المصرية وأورد بيان الوزارة:"مقبرة مزدوجة لرجل وزوجته بها بقايا آدمية و مجموعة من دفنات الطيور والحيوانات من العصر البطلمي (323 إلى 30 قبل الميلاد)".


وذكرت الوزارة أن المقبرة عائدة "لشخص يدعى توتو وزوجته تا شريت إيزيس التي كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل (الشخشيخة) الخاصة بالآلهة حتحور"، وتابعت:"المقبرة في حالة جيدة من الحفظ وتتميز بجمال نقوشها وألوانها الزاهية".




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