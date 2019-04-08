العثور, على, مقبرة, من, العصر, البلطمي, في, مصر, بحالة, جيدة,

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بعد أن أكدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عزمها إرسال رواد فضاء مجدداً إلى...
اختفت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما أمس الأحد بحي لبن في العاصمة السعودية الرياض وسط...
استعادت الشرطة الفرنسية خاتما مسروقا يعود إلى وريث امبراطور فرنسا نابليون...
رغم أن هاتف أوبو آر17 طُرح في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ويعتبر من هواتف الفئة...
طوال عقود، حيرت شلالات الدم في القارة المتجمدة الجنوبية العلماء والباحثين، وبعد...
كشفت صورة مروعة عن معاناة شابة تدعى "هي"، عن وجود نحل في عينيها يتغذى على دموعها...
شهدت مصر ولادة "نادرة"، حيث وضعت سيدة طفلا برأسين وقلب واحد في جنوبي البلاد، وفق ما...
أشعلت ناشطة حقوقية إيرانية جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، إثر انتقادها...
انتشر مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ صيادين أستراليين لكنغر كاد يغرق في المحيط،...
أضافت شركة "واتس آب" ميزة جديدة تمنع المستخدمين من إضافتك تلقائيا إلى مجموعات...