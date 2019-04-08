كيف, تؤثر, المشروبات, الكحولية, على, المراهقين؟,

كشفت دراسة علماء جامعة أوريغون للصحة والعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تناول الكحول في سن المراهقة يبطئ نمو الدماغ. وأجرى العلماء تجارب على 71 من قرود "مكاك-ريسوسي"، أعمارها 3-5 سنوات، ما يعادل 12-17 سنة عند الإنسان.

وقسم الباحثون هذه القرود إلى مجموعتين، قسم تناول أفرادها الماء فقط وآخر مشروبات كحولية وبعد نصف سنة، قارن الباحثون حجم أدمغة القرود في المجموعتين بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي، واتضح لهم مدى تأثير الكحول في نمو الدماغ، حيث ظهر أنه عند تناول الكحول بكثرة ينخفض النمو السنوي للدماغ.