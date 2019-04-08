تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-08 15:50:19 موسكو مستعدة للوساطة من أجل التسوية في ليبيا |  2019-04-08 15:50:15 لجنة المعلمين في المدرسة الاأسقفية شفاعمرو تستنكر الاعتداء على مديرها لمربي فاروق فرهود |  2019-04-08 14:50:01 خبير طيران يقدم فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية |  2019-04-08 14:50:05 فيديو - مشادات كلامية بين مقدسيين وعضو الكنيست اليميني اورن حزان واعتقال شابين من القدس |  2019-04-08 14:11:30 انخفاض الليرة بعد تصريحات أردوغان |  2019-04-08 14:10:55 تزامنا مع الانتخابات- متطرفون يدعون لاقتحام الاقصى |  2019-04-08 14:50:29 "ناسا" تكشف عن نيتها إرسال البشر إلى المريخ بحلول 2033 |  2019-04-08 13:16:16 كشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 20 ألف دينار في طولكرم |  2019-04-08 13:00:24 مصري يسرق خاتم وريث نابليون بمليون جنيه إسترليني |  2019-04-08 13:00:38 تقارير: القذافي خبأ ملايين الدولارات قبل اغتياله بأيام |  2019-04-08 12:03:51 اعتقال شاب من يركا بشبهة الاعتداء بالضرب على طبيب في مستشفى الجليل الغربي بنهاريا |  2019-04-08 11:36:23 احتدام الصراع في المعركة الانتخابية عشية انطلاقها غدا |  2019-04-08 13:15:53 اطلاق سراح الجد المعتقل على خلفية جريمة مقتل حفيدته ديانا ابو قطيفان رميا بالرصاص في اللد قبل شهر |  2019-04-08 11:15:24 اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة ابتزاز شاب بـ120 ألف شيكل |  2019-04-08 11:20:20 مدرب برشلونة - أصبحنا أقرب لتحقيق لقب الليغا |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كيف تؤثر المشروبات الكحولية على المراهقين؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة علماء جامعة أوريغون للصحة والعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تناول الكحول في سن المراهقة يبطئ نمو الدماغ. وأجرى العلماء تجارب على 71 من قرود "مكاك-ريسوسي"، أعمارها 3-5 سنوات، ما يعادل 12-17 سنة عند الإنسان.




وقسم الباحثون هذه القرود إلى مجموعتين، قسم تناول أفرادها الماء فقط وآخر مشروبات كحولية وبعد نصف سنة، قارن الباحثون حجم أدمغة القرود في المجموعتين بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي، واتضح لهم مدى تأثير الكحول في نمو الدماغ، حيث ظهر أنه عند تناول الكحول بكثرة ينخفض النمو السنوي للدماغ.




كلمات متعلقة

كيف, تؤثر, المشروبات, الكحولية, على, المراهقين؟,

تابعونــا

دراسة تكشف تأثيرات القهوة حتى من دون شربها دراسة تكشف تأثيرات القهوة حتى من دون شربها 2019-04-08 | 15:50:28

كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة "تورنتو"، أن مجرد مشاهدة أي شيء يذكرنا ب​القهوة​...

6 أطعمة تعوّض نقص فيتامين ب12 6 أطعمة تعوّض نقص فيتامين ب12 2019-04-08 | 14:10:51

لا يقتصر سبب الأنيميا على نقص الحديد فقط، فانخفاض مستوى فيتامين ب12 يؤدي إلى...

أكثر خمسة أمراض شيوعا في العالم العربي أكثر خمسة أمراض شيوعا في العالم العربي 2019-04-08 | 13:00:35

تنتشر في الوطن العربي، أمراض كثيرة لأسباب متعددة ومختلفة حسب كل مجتمع، يتعلق...

القهوة تزيد من خطر تطور سرطان الرئة القهوة تزيد من خطر تطور سرطان الرئة 2019-04-08 | 11:20:48

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة فاندربيلت الأمريكية، أن تناول فنجان أو...

دراسة تكشف الحقيقة بشأن "خرافة" الأطعمة الحلوة دراسة تكشف الحقيقة بشأن "خرافة" الأطعمة الحلوة 2019-04-08 | 10:00:58

لطالما لجأ الكثير من الناس إلى الشوكولاتة والأطعمة ذات المذاق الحلو لتحسين...

الضحك 30 دقيقة في اليوم يساعد في إطالة العمر الضحك 30 دقيقة في اليوم يساعد في إطالة العمر 2019-04-08 | 08:43:09

كشفت نتائج دراسة أجراها أطباء معهد "ريزا" للطب النفسي الجسدي، أن الضحك لمدة 30...

هكذا تستمتع بنظام غذائي خالٍ من السكر! هكذا تستمتع بنظام غذائي خالٍ من السكر! 2019-04-07 | 21:12:06

يحب غالبية الأشخاص المذاق الحلو للسكر، والسبب أنه عندما يتم تناول طعام أو مشروب...

تقنية طبية تبشر بنهاية "الغرز" في العمليات الجراحية تقنية طبية تبشر بنهاية "الغرز" في العمليات الجراحية 2019-04-07 | 12:05:14

إذا كنت ممن يخشون مشرط الطبيب الجراح وآثار الغُرز، فإن تقنية طبية جديدة باتت تبشر...

إياك والشوكولاتة ليلا.. هذا ما تفعله! إياك والشوكولاتة ليلا.. هذا ما تفعله! 2019-04-06 | 19:24:34

كشفت دراسة أميركية أن تناول الشكولاتة المحلاة في الليل ربما يكون أسوأ كثيراً من...

8 طرق طبيعية لمكافحة التهاب وألم المفاصل 8 طرق طبيعية لمكافحة التهاب وألم المفاصل 2019-04-06 | 15:32:03

يوجد أكثر من 100 نوع مختلف لالتهاب المفاصل، وتعد الشكوى الأساسية من قبل الأشخاص...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة عامل حادث عمل ورشة بلدة كفر ياسيف سقط عليه جسم ثقيل مستشفى شرطة حسن يوسف قيادي حماس رام الله اعتقال توثيق عملية الجيش الاسرائيلي مسيرة مشاعل الحزب الشيوعي الجبهة الشبيبة دير حنا قرية احياء ليوم الارض الخالد الذكرى ذكرى يوم الارض مشاركة واسعة سخنين عرابة ذوي شهاداء اضرحة اكاليد زهور فاتحة مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية اسلامية الحركة الشمالية عرابة اخراج القانون حظر مؤسساتها قرية تسريب بجروت عربي مشتبهان سخنين الشرطة تحقيق سكب مادة حارقة على امرأة عربية حيفا مشتبه هرب حروق التسبب لها اصابات بسام الصفدي مراسل قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب احتراق سيارة قرب مفرق كفر ياسيف دون اصابات حادث طرق مروع ابو سنان قرية اصابة خطيرة شاب من المزرعة علق داخل السيارةمنال موسى دبي القرية العالمية الفرع الفلسطيني حفلا حفلة اغاني تراثية وطنية فلسطينية دير الاسد الريال يسقط البارسا بعشرة لاعبين في أول كلاسيكو لزيدان4 اصابات حادث طرق المدخل الغربي سخنين مدينة سيارتين خصوصيتين حسام طربي دهس شرطي تركه مصابا على الارض أبو سنان قرية سياقة سيارة شاب لائحة اتهام محكمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com