كارول, سماحة, في, تجربة, جديدة, مع, عبد, الحليم, حافظ,

تستعد الفنانة ​كارول سماحة​ لتجربة جديدة اعلنت عنها قائلة: "يسعدني أن أقدّم في #مصر ولأوّل مرّة حفلة فريدة من نوعها يوم الجمعة ١٩ أبريل على مسرح المنارة حيث سأقدّم باقة من أغنياتي الخاصة، كما ويشرفني أن أستضيف الفنان الكبير #عبدالحليم_حافظ عن طريق تقنية الهولوجرام لتقديم أغنيات مشتركة معه".

كارول كانت قد تألقت ليلة امس في حفل الموركس دور حيث تسلمت جائزة افضل فنانة لبنانية لعام 2018 وقدمت على المسرح الاغنية التي اصدرتها خلال العام مبروك لقلبي .وهي لازات تحقق الاصداء الايجابية في اغنية المطلقة.