فينيسيوس, يسابق, الزمن, من, أجل, العودة, لريال, مدريد,

يواصل البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، مرحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أياكس أمستردام، في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض فينيسيوس لإصابة قوية في أربطة الكاحل، قال الأطباء إنه سيغيب على إثرها لفترة تصل إلى شهرين.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فينيسيوس يضع عينيه على التواجد في مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو، والمقرر لها يوم 28 من شهر أبريل/ نيسان الجاري، فيما يعني غيابه عن المواجهات الثلاث المقبلة قبل مباراة فايكانو.وأضافت أن المهاجم البرازيلي قد يتواجد في المباريات الأربع الأخيرة أمام رايو، فياريال، ريال سوسيداد وبيتيس، وبالتالي قد يتواجد في بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل برفقة السامبا.