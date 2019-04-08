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4 أسباب وراء تمسك زيدان باقتناص بوجبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يُصر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على ضم مواطنه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لصفوف الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك 4 أسباب وراء تمسك زيدان باستقدام بول بوجبا لملعب سانتياجو برنابيو، في الميركاتو الصيفي المقبل.


ونوهت الصحيفة أن زيدان يرى في بول بوجبا، اللاعب المناسب لريال مدريد، نظرًا لعامل السن (26 عامًا)، والجودة الفنية التي يتمتع بها النجم الفرنسي، وابتكاره في الهجوم، وتضحياته في الدفاع.


وأضافت أن مانشستر يونايتد يدرك أن بول بوجبا يريد الذهاب إلى ريال مدريد، لكن الفريق الإنجليزي سيبذل قصارى جهده للحفاظ على نجمه داخل ملعب أولد ترافورد.

 وكان بول بوجبا قد صرح مؤخرًا خلال فترة التوقف الدولي، أن أي نجم في عالم كرة القدم، يحلم باللعب تحت قيادة زين الدين زيدان.




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