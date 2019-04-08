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أمية ملص: هذه تطورات شخصيتي في "باب الحارة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أرجعت الممثلة السورية ​أمية ملص​ مشاركتها في عمل واحد فقط خلال الموسم الدرامي الحالي إلى سفرها المتكرر، وخاصة سفرها إلى فرنسا لزيارة ابنتيها.



وكشفت لموقع "الفن" أنها ستطل خلال شهر رمضان عبر الجزء العاشر من مسلسل "​باب الحارة​"، مستمرة بتأدية شخصية "بوران" الابنة الكبرى لـ"أبو عصام"، من تأليف ​مروان قاووق​ وإخراج ​محمد زهير رجب​.


وقالت ملص: يأخذ الدور مساحة أكبر، وروح الشخصية تعود بعودة الكاتب الأصلي للعمل، فأترك حارة الضبع أنا وزوجي "أبو سليم" (​محمد قنوع​) ونستقر في حارة الصالحية، وهناك نصادف العديد من الأحداث، أما ابني فيسافر إلى اسطنبول بينما تبقى ابنتي مع زوجها.




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