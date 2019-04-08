اختفاء, غامض, لمراهقة, سعودية, خرجت, تلقي, القمامة.., فلم, تعد!,

اختفت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما أمس الأحد بحي لبن في العاصمة السعودية الرياض وسط ظروف غامضة.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن أخت الفتاة المختفية قولها: "أختي اختفت ظهر أمس قرابة الساعة 3:30 عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها".وأضافت: "أختي تعاني من الصرع، وقد خرجت ولا يوجد معها أي شيء حتى الجوال، وترتدي عباءة وحذاء أبيض، ونناشد المسؤولين والمواطنين مساعدتنا بالبحث عنها".وسارعت الجهات الأمنية المعنية بفتح تحقيق في الحادثة.