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6 أطعمة تعوّض نقص فيتامين ب12



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يقتصر سبب الأنيميا على نقص الحديد فقط، فانخفاض مستوى فيتامين ب12 يؤدي إلى الأنيميا أيضاً، كما ترتبط مشاكل القلب والرئة والتهاب اللسان بعدم الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين الهام. وتفيد تقارير طبية حديثة بأن نقص هذا الفيتامين شائع بين الحوامل وبين فئات عمرية عديدة من الجنسين، خاصة أن امتصاص المعدة للفيتامين من المكملات ليس فعّالاً، والأفضل الحصول عليه من الطعام.



يحتاج الإنسان 2.8 ميكروغرام من فيتامين ب12 يومياً. إليك أفضل مصادر الفيتامين:


* يوفر كل 86 غراماً من السلمون 4.8 ميكروغرام من فيتامين ب12.


* يحتوي كل 86 غراماً من صدر الدجاج على 0.3 ميكروغرام من فيتامين ب12.


* توفر البيضة الواحدة 0.65 ميكروغرام من الفيتامين.


* تحتوي عبوة اللبن (الزبادي) على 23 بالمائة من احتياجات الإنسان اليومية من فيتامين ب12، وبالمثل الحصة الواحدة الجبن أو كوب الحليب.


* سمك التونة الغامق غني بفيتامين ب12، وبالمثل السردين والقشريات.


* يمكنك الحصول على فيتامين ب12 من اللحوم الحمراء والكبد.




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