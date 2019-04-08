كشف, ملابسات, سرقة, مصاغ, ذهبي, بقيمة, 20, ألف, دينار, في, طولكرم,

كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 20 الف دينار ومبلغ مالي من داخل منزل وتلقي القبض على الشخص المشتبه به في طولكرم .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن مواطن تقدم بشكوى لدى إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة طولكرم مفادها قيام مجهول بالدخول إلى منزله وسرقة مصاغ ذهبي بقيمة (20) الف دينار اردني ومبلغ مالي يقدر ب (2700) شيقل في طولكرم .وعلى الفور من خلال متابعة القضية وبعد البحث والتحري والمتابعة المستمرة للقضية تبين ان السرقه تمت من خلال الدخول للمنزل من خلال خلع قفل باب التسويه الخاصه بالمنزل وثم الدخول للمنزل، حيث تم الاشتباه بشخص وإحضاره لمديرية الشرطة وبسماع أقواله اعترف بالتهمه المنسوبه اليه والتصرف بالمسروقات .و أكد البيان، انه تم إحالة المشبة به الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا .