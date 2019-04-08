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ميريام فارس تكشف عن معنى اسم ابنها الوحيد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حَلّت الفنّانة اللبنانية ​ميريام فارس​ ضيفة في الحلقة التي عرضت الاحد الماضي على برنامج «كاربول كاريوكي» الذي يُقدِّمه الفنّان ​هشام الهويش​.




وفي التفاصيل سألها الهويش عن المعنى الحقيقي لاسم طفلها جادين وقالت: «معناه في اللغة العربية الشكر لله».


وتكلمت عن فترة حملها وكيف كانت تغني على المسرح وتشعر بركلات ابنها وأضافت ميريام أنّ طفلها كان يرقص داخل بطنها عندما تذهب لإحياء الحفلات الغنائية المختلفة من أعراس وسهرات، حيث كانت تشعر بحركته وهي تغني خلال تواجدها على المسرح وكانت تشعر بع معها في كل مرحلة.




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