تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-08 15:50:19 موسكو مستعدة للوساطة من أجل التسوية في ليبيا |  2019-04-08 15:50:15 لجنة المعلمين في المدرسة الاأسقفية شفاعمرو تستنكر الاعتداء على مديرها لمربي فاروق فرهود |  2019-04-08 14:50:01 خبير طيران يقدم فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية |  2019-04-08 14:50:05 فيديو - مشادات كلامية بين مقدسيين وعضو الكنيست اليميني اورن حزان واعتقال شابين من القدس |  2019-04-08 14:11:30 انخفاض الليرة بعد تصريحات أردوغان |  2019-04-08 14:10:55 تزامنا مع الانتخابات- متطرفون يدعون لاقتحام الاقصى |  2019-04-08 14:50:29 "ناسا" تكشف عن نيتها إرسال البشر إلى المريخ بحلول 2033 |  2019-04-08 13:16:16 كشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 20 ألف دينار في طولكرم |  2019-04-08 13:00:24 مصري يسرق خاتم وريث نابليون بمليون جنيه إسترليني |  2019-04-08 13:00:38 تقارير: القذافي خبأ ملايين الدولارات قبل اغتياله بأيام |  2019-04-08 12:03:51 اعتقال شاب من يركا بشبهة الاعتداء بالضرب على طبيب في مستشفى الجليل الغربي بنهاريا |  2019-04-08 11:36:23 احتدام الصراع في المعركة الانتخابية عشية انطلاقها غدا |  2019-04-08 13:15:53 اطلاق سراح الجد المعتقل على خلفية جريمة مقتل حفيدته ديانا ابو قطيفان رميا بالرصاص في اللد قبل شهر |  2019-04-08 11:15:24 اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة ابتزاز شاب بـ120 ألف شيكل |  2019-04-08 11:20:20 مدرب برشلونة - أصبحنا أقرب لتحقيق لقب الليغا |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أكثر خمسة أمراض شيوعا في العالم العربي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تنتشر في الوطن العربي، أمراض كثيرة لأسباب متعددة ومختلفة حسب كل مجتمع، يتعلق أكثرها بطبيعة المجتمع وسلوكه الغذائي والصحي.



وحسب موقع طب ويب المتخصص، فإن أكثر خمسة أمراض منتشرة في الوطن العربي، هي تسوس الأسنان والاكتئاب والحساسية، ومرض السكري وارتفاع الكوليسترول.


وتعود أسباب انتشار تسوس الأسنان، إلى قلة العناية بها، وكثرة تناول الحلويات والمشروبات التي تحتوي على السكّر.


ويحتوي تجويف الفم، كما أعضاء أخرى في الجسم، على أنواع عديدة من الجراثيم المختلفة، وبعض هذه الجراثيم ينمو ويتكاثر في بيئة من الأغذية أو المشروبات المختلفة التي تحتوي على السكريات أو النشويات المطبوخة، والتي تعرف أيضا باسم الكربوهيدرات المخمّرة.


وينتشر تسوس الأسنان بشكل واسع جدا إلى درجة إن كثيرين من الناس لا يتعاملون معه بالجديّة المناسبة، فمن الدارج، مثلا، عدم الاهتمام بإصابة الأطفال بالتسوس في أسنان الحليب، إلا إن تسوس الأسنان قد يؤدي إلى مضاعفات وتعقيدات خطيرة وبعيدة المدى، حتى لدى الأطفال الذين لم تنبت أسنانهم الثابتة بعد.


ومن بين هذه المضاعفات، أوجاع وخُراج في الأسنان وتساقطها ومشاكل في المضغ إضافة إلى التهابات حادة.

الاكتئاب


أما الاكتئاب، فمن غير المعروف حتى الآن الأسباب التي تؤدي إليه، فالاعتقاد السائد، كما الحال بالنسبة إلى أمراض نفسية أخرى، هو أن العديد من العوامل البيوكيميائية (البيولوجية – الكيميائية)، الوراثية والبيئية يمكن أن تكون المسبّب لمرض الاكتئاب.


والسبب الدقيق لظهور الاكتئاب ليس معروفا، لكن الأبحاث تشير إلى العديد من العوامل التي يبدو أنها تزيد من خطر الإصابة بمرض الاكتئاب، أو تسبب تفاقمه، ومن بينها وجود أقارب بيولوجيين مصابين بمرض الاكتئاب.


إضافة إلى وجود حالات انتحار في العائلة، وأحداث مسببة للتوتر في الحياة، مثل وفاة شخص عزيز، أو مزاج اكتئابي في فترة الصباح.


وكذلك تناول متواصل، لفترة طويلة، لأدوية معينة، مثل أدوية من نوع معين لمعالجة فرط ضغط الدم، حبوب منوّمة وحبوب منع الحمل في بعض الحالات.


ثالث الأمراض الأكثر انتشارا عربيا، هو الحساسية، وهي ردة فعل جهاز المناعة لمواد غير مألوفة له، مثل حبيبات اللقاح، السم من جراء لسعة النحل أو وبر الحيوانات.


وينتج جهاز المناعة بروتينا يدعى الضدّ (أو: الجسم المضاد)، وهذه الأضداد تحمي الجسم من الأجسام الغريبة غير المرغوب فيها، التي قد تغزو الجسم وتسبب الأمراض أو العدوى.


وعندما يعاني شخص ما من الحساسية (الأَرَجيّة) لمادة معينة، فإن جهازه المناعي ينتج أضدادا تحدد المُسْتَأرِج (المادة المؤرِّجة، التي تسبب الحساسية) وتتعامل معه كعنصر ضارّ، على الرغم من إنه ليس كذلك، مما يؤدي إلى إفراز "الهيستامين" ومواد أخرى تسبب ظهور أعراض الحساسية.


وقد تسبب الحساسية (الأرَجية) أعراضا مختلفة يمكن أن تظهر على الجلد، في الجيوب الأنفية، في المسالك الهوائية التنفسية وفي الجهاز الهضمي. وتختلف حدة الحساسية ودرجة خطورة الحساسية من شخص إلى آخر.


السكري


مرض السكري يعد أيضا من أكثر الأمراض انتشارا عربيا، نتيجة عملية الأيض الطبيعية، والكربوهيدرات التي يحصل عليها الجسم من تناول الخبز، البطاطا، الأرز، الكعك وغيرها من أغذية عديدة أخرى، تتفكك وتتحلل بشكل تدريجي.


وتبدأ عملية التفكك والتحلل هذه في المعدة، ثم تستمر في الإثني عشر وفي الأمعاء الدقيقة، وتنتج عن عملية التفكك والتحلل هذه مجموعة من السكريات (كربوهيدرات) يتم امتصاصها في الدورة الدموية.


وكذلك من خلال خلايا الإفراز الداخلي الموجودة في البنكرياس، والتي تسمى خلايا بيتا، حساسة جدا لارتفاع مستوى السكر في الدم وتقوم بإفراز هُرمون الإنسولين.


والإنسولين هو جسر أساسي لدخول جزيئات السكر، الجلوكوز، إلى داخل العضلات حيث يتم استعماله كمصدر للطاقة، وإلى أنسجة الدهن والكبد حيث يتم تخزينه.


الكوليسترول


المرض الخامس الأكثر شيوعا ، هو الكولسترول، وهو مركب موجود في كل خلية من خلايا الجسم، ويقوم باستعماله لبناء خلايا جديدة ومعافاة، ولإنتاج هورمونات ضرورية له.


وإذا كان مستوى الكولسترول في الدم مرتفعا، فمعنى هذا أن ترسبات دهنية ستتكون داخل جدران الأوعية الدموية، وستعيق هذه الترسبات، في نهاية الأمر، تدفق الدم في الشرايين.


وارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم ينتج عنه عدم حصول الدم على كمية الدم الغني بالأكسجين التي يحتاج إليها، الأمر الذي سيزيد احتمال الإصابة بنوبة قلبية، إضافة إلى عدم وصول الدم إلى المخ كما يجب فقد يؤدي إلى الإصابة بسكتة مخيَة (أو: سكتة دماغية).




كلمات متعلقة

أكثر, خمسة, أمراض, شيوعا, في, العالم, العربي,

تابعونــا

دراسة تكشف تأثيرات القهوة حتى من دون شربها دراسة تكشف تأثيرات القهوة حتى من دون شربها 2019-04-08 | 15:50:28

كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة "تورنتو"، أن مجرد مشاهدة أي شيء يذكرنا ب​القهوة​...

كيف تؤثر المشروبات الكحولية على المراهقين؟ كيف تؤثر المشروبات الكحولية على المراهقين؟ 2019-04-08 | 14:50:36

كشفت دراسة علماء جامعة أوريغون للصحة والعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن...

6 أطعمة تعوّض نقص فيتامين ب12 6 أطعمة تعوّض نقص فيتامين ب12 2019-04-08 | 14:10:51

لا يقتصر سبب الأنيميا على نقص الحديد فقط، فانخفاض مستوى فيتامين ب12 يؤدي إلى...

القهوة تزيد من خطر تطور سرطان الرئة القهوة تزيد من خطر تطور سرطان الرئة 2019-04-08 | 11:20:48

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة فاندربيلت الأمريكية، أن تناول فنجان أو...

دراسة تكشف الحقيقة بشأن "خرافة" الأطعمة الحلوة دراسة تكشف الحقيقة بشأن "خرافة" الأطعمة الحلوة 2019-04-08 | 10:00:58

لطالما لجأ الكثير من الناس إلى الشوكولاتة والأطعمة ذات المذاق الحلو لتحسين...

الضحك 30 دقيقة في اليوم يساعد في إطالة العمر الضحك 30 دقيقة في اليوم يساعد في إطالة العمر 2019-04-08 | 08:43:09

كشفت نتائج دراسة أجراها أطباء معهد "ريزا" للطب النفسي الجسدي، أن الضحك لمدة 30...

هكذا تستمتع بنظام غذائي خالٍ من السكر! هكذا تستمتع بنظام غذائي خالٍ من السكر! 2019-04-07 | 21:12:06

يحب غالبية الأشخاص المذاق الحلو للسكر، والسبب أنه عندما يتم تناول طعام أو مشروب...

تقنية طبية تبشر بنهاية "الغرز" في العمليات الجراحية تقنية طبية تبشر بنهاية "الغرز" في العمليات الجراحية 2019-04-07 | 12:05:14

إذا كنت ممن يخشون مشرط الطبيب الجراح وآثار الغُرز، فإن تقنية طبية جديدة باتت تبشر...

إياك والشوكولاتة ليلا.. هذا ما تفعله! إياك والشوكولاتة ليلا.. هذا ما تفعله! 2019-04-06 | 19:24:34

كشفت دراسة أميركية أن تناول الشكولاتة المحلاة في الليل ربما يكون أسوأ كثيراً من...

8 طرق طبيعية لمكافحة التهاب وألم المفاصل 8 طرق طبيعية لمكافحة التهاب وألم المفاصل 2019-04-06 | 15:32:03

يوجد أكثر من 100 نوع مختلف لالتهاب المفاصل، وتعد الشكوى الأساسية من قبل الأشخاص...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سلسلسة حديدية والدان اعتقال فتى قاصر كفر قرع ربط حبس الرامة مسيرة قداس احد شعانين احتفال مشاركة سخنين بيتار القدس مواجهة نارية مباراة مرتقبة الليلة حراسة جمهور الحركية الاسلامية نصرة كفر قرع شعارات رفع اهالي بلدة حريق هائل منطقة مفتوحة رهط النقب الجنوب اضرار دون اصابات اطفاء الشرطة الشيخ رائد صلاح المحكمة العليا جلسة استئناف على الحكم سجنه وادي الجوز خطبة ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريدشقيقان اعتقال شقيقين عربيين من منطقة الخضيرة تنكيل ضرب طفلين اقربائهما شرطة اصابة مصرع بالغة شاب تعرض للدهس حي الفاخورة الناصرة مدينة اسعاف شرطة حادث كريات انا ظنا منه انه عربي طعن يهودي تمديد اعتقال ثانوية ابن خلدون عرابة مدرسة طلابها تخريج الفوج ال 36 مدينة مشاركة واسعة مواجهات القاء قنابل حجارة غاز مدينة سخنين مخدرات ماريحوانا بيت الرينة قرية ناي جاي اعتقال رجل امرأة الشرطة كنان عرفات حمدان اصابة طفل مجد الكروم دهس حادث تعرض دورة سباحة سفريات سيارة مسيرة الاعياد ابتدائية د طرعان طلاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com