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مدافع ليفربول ينشر فيديو "صلاح ودراجته".. ونجم مصر يعلق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر مدافع ليفربول، ديان لوفرين، مقطع فيديو يظهر فيه للوهلة الأولى النجم المصري محمد صلاح، يتجول بالدراجة في أحد شوارع مدينة ساوثمبتون الإنجلزية، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.



لكن الأمر لم يكن كما اعتقد الجميع، فقد أوضح المصدر أن مشجعا لنادي ليفربول لمح في وقت متأخر من الليل شخصا يرتدي قميص "الريدز" عليه اسم محمد صلاح، ويسير في الشارع بدراجته الهوائية.


واقترب المشجع الذي كان يستقل سيارته من صاحب القميص الأحمر الشهير ليكتشف المفاجأة الكبرى وأنه يشبه صلاح بشكل كبير، سواء في طوله أو شكل جسمه أو حتى ملامح الوجه وطريقة تصفيف الشعر، ثم ألقى عليه التحية، وبادره بالسؤال "ماذا تفعل هنا يا صلاح؟"، مرددا اللقب الشهير لمهاجم ليفربول "مو صلاح مو صلاح".


ونشر لوفرين الفيديو على حسابه في إنستغرام، وقال في تعليق طريف "كان صلاح يحتاج قضاء بعض الوقت مع نفسه بعد مباراة الجمعة، فأخذ دراجته الهوائية وتجول في شوارع ساوثمبتون".




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