مصري, يسرق, خاتم, وريث, نابليون, بمليون, جنيه, إسترليني,

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اكتشاف جديد عُثر عليه في مصر وهو مقبرة تعود لأكثر من ألفي سنة في محافظة سوهاج في...
بعد أن أكدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عزمها إرسال رواد فضاء مجدداً إلى...
اختفت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما أمس الأحد بحي لبن في العاصمة السعودية الرياض وسط...
رغم أن هاتف أوبو آر17 طُرح في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ويعتبر من هواتف الفئة...
طوال عقود، حيرت شلالات الدم في القارة المتجمدة الجنوبية العلماء والباحثين، وبعد...
كشفت صورة مروعة عن معاناة شابة تدعى "هي"، عن وجود نحل في عينيها يتغذى على دموعها...
شهدت مصر ولادة "نادرة"، حيث وضعت سيدة طفلا برأسين وقلب واحد في جنوبي البلاد، وفق ما...
أشعلت ناشطة حقوقية إيرانية جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، إثر انتقادها...
انتشر مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ صيادين أستراليين لكنغر كاد يغرق في المحيط،...
أضافت شركة "واتس آب" ميزة جديدة تمنع المستخدمين من إضافتك تلقائيا إلى مجموعات...