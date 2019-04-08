اعتقال, شاب, من, يركا, بشبهة, الاعتداء, بالضرب, على, طبيب, في, مستشفى, الجليل, الغربي, بنهاريا,

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وأفيد وفقا لما جاء في بيان الشرطة ان المشتبه ادعى انه لم يتلق العلاج وانهال بالضرب على الطبيب .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اعتقلت الشرطة اليوم الاثنين شابا 34 عاما من قرية يركا بشبهة الاعتداء بالضرب على طبيب في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا .

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