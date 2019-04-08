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اعتقال شاب من يركا بشبهة الاعتداء بالضرب على طبيب في مستشفى الجليل الغربي بنهاريا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة اليوم الاثنين شابا 34 عاما من قرية يركا بشبهة الاعتداء بالضرب على طبيب في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا .



وأفيد وفقا لما جاء في بيان الشرطة ان المشتبه ادعى انه لم يتلق العلاج وانهال بالضرب على الطبيب .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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