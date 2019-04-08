احتدام, الصراع, في, المعركة, الانتخابية, عشية, انطلاقها, غدا,

بقيت اقل من اربع وعشرون ساعة حتى موعد افتتاح مراكز الاقتراع في انحاء البلاد. ويتوجه اليها الناخبون للإدلاء بأصواتهم ضمن الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين (21).

وتكافح الأحزاب قبل حسم السباق لاستمالة أصوات الناخبين وبالأخص المترددين.والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء امس رؤساء السلطات المحلية في الضفة . ووعدهم بانه سيعمل على بسط السيادة الإسرائيلية حتى على المستوطنات التي تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة مثل ايتامار وهار بْراخا.هذا وأعربت مصادر في أحزاب اليمين الصغيرة عن خشيتها من سعي رئيس الوزراء الى انتزاع أصواتها، الامر الذي ينفيه الليكود جملة وتفصيلا.ومن جهته قال رئيس حزب العمل افي غاباي: "إن نتنياهو سيضم حزب "كاحول لافان" الى الائتلاف الحكومي. ولكنه سيضم أيضا مليونين ونصف المليون فلسطيني الى دولة إسرائيل، وهذا ما يرفضه حزب "العمل" برئاسته.