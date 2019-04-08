احتدام, الصراع, في, المعركة, الانتخابية, عشية, انطلاقها, غدا,

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جاء في بيان صادر عن لجنة المعلمين في أسقفية شفاعمرو اليوم الاثنين :" لجنة المعلمين...
اعتقلت شرطة القدس ،, عصر اليوم الاثنين، شابين من شارع الواد في البلدة القديمة...
دعت جماعات الهيكل المزعوم، اليوم الاثنين، لتكثيف الاقتحامات للأقصى، بالتزامن مع...
كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 20 الف دينار ومبلغ مالي...
اعتقلت الشرطة اليوم الاثنين شابا 34 عاما من قرية يركا بشبهة الاعتداء بالضرب على...
تم صباح اليوم الاثنين اطلاق سراح الجد من اللد الذي اعتقل بشبهة ضلوعه بجريمة مقتل...
اعتقلت الشرطة زوجين من باقة الغربية بشبهة ابتزاز شاب بمبلغ مائة وعشرين (120) الف...
استكملت الشرطة استعداداتها عشية الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين (21) غدا....
منذ بداية عام 2019 قتل 85 شخصًا في حوادث الطرق, خمسة منهم قتلوا في الأسبوع الماضي. 29 من...
يُفتتح موسم السباحة في البلاد هذا العام مبكرًا يوم الجمعة القادم 12.04.2019 بحسب ما...