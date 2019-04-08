اطلاق, سراح, الجد, المعتقل, على, خلفية, جريمة, مقتل, حفيدته, ديانا, ابو, قطيفان, رميا, بالرصاص, في, اللد, قبل, شهر,

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وكانت الشابة المرحومة قتلت رمياً بالرصاص قبل نحو شهر , وقبل ايام من زفافها.ولا زالت التحقيقات في القضية جارية.

تم صباح اليوم الاثنين اطلاق سراح الجد من اللد الذي اعتقل بشبهة ضلوعه بجريمة مقتل حفيدته ديانا ابو قطيفان ١٨ عاما .

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