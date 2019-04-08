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اطلاق سراح الجد المعتقل على خلفية جريمة مقتل حفيدته ديانا ابو قطيفان رميا بالرصاص في اللد قبل شهر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تم صباح اليوم الاثنين اطلاق سراح الجد من اللد الذي اعتقل بشبهة ضلوعه بجريمة مقتل حفيدته ديانا ابو قطيفان ١٨ عاما .


وكانت الشابة المرحومة  قتلت رمياً بالرصاص قبل نحو شهر , وقبل ايام من زفافها.

ولا زالت التحقيقات في القضية جارية.




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