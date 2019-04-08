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فعاليات الأعمال الطيبة في الناصرة تترك بصمات وانجازات



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رعت بلدية الناصرة اسبوع الأعمال الطيبة من خلال دائرة الرفاه الاجتماعي فيها ودائرة المعارف ودائرة الثقافة والرياضة والشباب هذا المشروع الذي يقام كل عام.


نائب رئيس البلدية الحاج سمير سعدي شارك في العديد من الفعاليات في المدينة وكان متابعاً لها وتواجد في أكثر من موقع وكذلك قام القائم بأعمال الرئيس السيد محمد عوايسي والنائب سامية ابو الرب بالمشاركة في الفعاليات.


هذه الفعاليات التي تصب في مصلحة الجمهور من خلال الورشات المقامة في الاحياء والمدارس والمؤسسات النصراوية المختلفة.


ويأتي هذا المشروع المدعوم  من جمعية الروح الطيبة في كل سلطة محلية . وهنا في الناصرة أقيم المشروع ضمن رعاية رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام الذي اعتبره وسيلة هامة يتم من خلالها المساهمة في اعمال تطوعية تخدم الناس كل الناس.


هذه المرة شارك رجل الاعمال المشهداوي من خلال مؤسسته التجارية " كينغ ستور" في هذه الفعاليات اذ عمل العشرات من موظفيه بتنفيذ اعمال صيانة ودهان وتنظيف في نويديات تابعة للبلدية وهذا أمر يستحق الاشادة والتقدير.


يذكر ان هذا المشروع مستمر طيلة هذا الاسبوع.




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