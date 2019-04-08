صور - فستان ماغي بو غصن في الـ “موريكس دور”.. كم ثمنه؟

استطاعت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ أن تخطف الأنظار بحفل توزيع جوائز الـ “موريكس دور” بإطلالتها الفخمة، حيث أطلت بفستان ميتاليكي ناسبها والتنورة البراقة الملونة والتي أضافت نكهة مميزة على الإطلالة، من توقيع المصمم شربل عازار.

الفستان بلغ ثمنه 7000 دولار أميركي.وكانت بو غصن قد صرحت للفن لحظة وصولها إلى الحفل “أنها تعتبر نفسها اليوم مكرّمة في هذا الحفل، كون زوجي المنتج ​جمال سنان​ فاز بجائزة أفضل منتج”.