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اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة ابتزاز شاب بـ120 ألف شيكل



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اعتقلت الشرطة زوجين من باقة الغربية بشبهة ابتزاز شاب بمبلغ مائة وعشرين (120) الف شيكل. 


وكانت الشرطة قد وضعت يدها على المشتبه فيهما، بعد أن تعرف الشاب على امرأة انتحلت هوية مزيفة في شبكات التواصل الاجتماعي ثم تطورت العلاقات بينهما. 

واشتكى هذا الشخص من ان هذه المرأة وزوجها قاما بابتزازه على خلفية هذه العلاقات. ومددت المحكمة فترة اعتقال الزوجين. وتحاول الشرطة الوصول الى أشخاص اخرين كانوا عرضة لعملية ابتزاز من قبل الزوجين.


وتم إحضار المشتبه بهم لاستجوابهم في مركز الشرطة واستجوابهم بتهمة انتحال شخصية شخص آخر وابتزاز تحت التهديد وتلقي الاحتيال والتآمر لارتكاب جريمة. ويذكر ان المشتبهين من سكان باقة الغربية في سنوات الثلاثينات من عمريهما وتمّ تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيق حتى يوم 08.04.2019".
اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة ابتزاز شاب بـ120 ألف شيكل




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