مزراحي طفحوت - نلتقي مع د. محمود خطيب في محاضرة

في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة للأطفال ومحاضرات إثراء للكبار في الفروع المختلفة في أنحاء البلاد لخدمة المجتمع، نلتقي في فرع شفاعمرو، يوم الأربعاء الموافق 17/04/2019، الساعة 19:30، مع د. محمود خطيب، دكتوراه في إدارة الأعمال ومدرب شخصي، في محاضرة جديدة يكشف فيها عن أهم المهارات التي تتمتع بها الشخصيات الكاريزمية كما ظهرت في الابحاث العلمية، ويبين في محاضرته أيضا كيف يمكن لكل شخص أن يكتسب مهارات تمنحه كاريزما أكثر في الحياة الشخصية، المهنية والاجتماعية.تجدر الإشارة الى أن فعالية "نلتقي في مزراحي طفحوت" ستقام هذه السنة في 26 فرعًا في أنحاء البلاد، من بينها 4 فروع تنظم فيها محاضرات خاصة بالوسط العربي: شفاعمرو، سخنين، كفر قاسم وعكا، حيث تتحوّل هذه الفروع الى مكان للقاءات شيّقة وممتعة، يستطيع كل شخص أن يجد فيها محاضرة أو نشاطًا يثير اهتمامه، علمًا أن الفعاليات والمحاضرات منشورة في موقع الإنترنت التابع لبنك مزراحي طفحوت، وهي مفتوحة لزبائن جميع البنوك، دون مقابل. وما على الراغبين في الحضور والمشاركة سوى التسجيل للفعاليات والمحاضرات في المكان المخصص لذلك في موقع الإنترنت الخاص بالبنك أو عبر الهاتف.وعليه، ندعوكم للتسجيل لمحاضرة د. محمود خطيب في فرع مزراحي طفحوت في شفاعمرو، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17/04/2019، الساعة السابعة والنصف مساء 19:30 في موقع البنك:www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashim أو عبر هاتف رقم: 077-6004060.