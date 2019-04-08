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مدرب برشلونة - أصبحنا أقرب لتحقيق لقب الليغا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، سعادته الكبيرة بفوز فريقه على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ31 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.



وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 73 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري بفارق 11 نقطة عن الوصيف أتلتيكو مدريد، ليقتل البلوغرانا أحلام الأتليتي في المنافسة على اللقب.


وذكر فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لقد حققنا 3 نقاط مهمة، وأصبحنا أقرب لتحقيق لقب الليغا لكننا لم نحسمه، وعلينا أن ننهي المهمة بنجاح".


وأضاف "لقد كانت مباراة مهمة، وتعني الكثير، ونحن سُعداء لأن الخصم هو الوصيف في جدول الترتيب، وهم فريق رائع وقاتل حتى النهاية رغم النقص العددي".


وعن مواجهة مانشستر يونايتد بدوري الأبطال، أجاب "ستكون مباراة مهمة، وبعدها سنبدأ في التفكير بمواجهة هويسكا، وسنحاول الفوز، لكن أولا سنضع تركيزنا على مواجهة مانشستر ومشوارنا بدوري الأبطال".


واستكمل "طرد كوستا غير من إيقاع المباراة، وتوقفت المباراة بسبب الفوضى، ولم نتوقع ما حدث".


واختتم "لقد لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، والخصم كان أكثر خطورة، وحارسهم يان أوبلاك قدم مباراة رائعة".




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