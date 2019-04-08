الناصرة:, بنك, مركنتيل, يشارك, في, يوم, الأعمال, الخيرية, في, الوسط, العربي,

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في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات...
توج بنك لئومي شهر المرأة بفعاليات خاصة أقيمت في مختلف فروع البنك وشملت سلسلة من...
توج بنك لئومي شهر المرأة بفعاليات خاصة أقيمت في مختلف فروع البنك وشملت سلسلة من...
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أطلقت شركة بريجات، المختصة في إنتاج العصائر والمشروبات التي تعتمد على فاكهة...
شارك بنك مركنتيل بالتعاون مع بلدية سخنين وجمعيات أخرى لتمكين النساء، في إحتفال...
مجموعة ماكياج حصرية تم تطويرها مع فرنشيسكا تولوت, خبيرة تجميل نجمات هوليوود...
الشذا المميز مركب من عناصر دقيقة تمتزج بانسجام متكامل, وشبيه للعطور الأخرى من...
في احتفالات افتتاحية في مختلف أرجاء العالم سوّقت مجوهرات "پاندورا" مجموعتها...
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