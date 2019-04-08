في, تطور, لافت.., الجيش, السوداني, يمنع, فض, اعتصام, وزارة, الدفاع,

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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تستخدم كل الإمكانيات المتاحة...
ما يزال خبراء الطيران يقدمون نظرياتهم وتفسيراتهم لحادث اختفاء الطائرة الماليزية...
انخفضت الليرة التركية الاثنين، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من...
ذكرت تقارير صحفية أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خبأ ملايين الدولارات في...
اعتبر "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا والذي يتزعمه رئيس البلاد، رجب طيب...
قال تقرير للأمم المتحدة إن واحدا من كل أربعة مستشفيات ومراكز صحية حول العالم لا...
النظام الدولي يمر بعملية تغير وتحول". هذا ما قاله رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب...
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم ، استقالة وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين...
اكد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندزي غراهام وجوب ان توقع الولايات المتحدة...
اصيب شاب من دير الاسد بجراح متفاوتة اثر اصابته بحادث اطلاق نار صباح اليوم الاحد...