فيديو وصور - الشرطة تكمل استعداداتها عشية الانتخابات غدا

وسينتشر نحو سبعة عشر (17) الفا من افرادها والمتطوعين منذ ساعات الصباح في محيط مراكز الاقتراع.كما ستقوم الشرطة بحماية مئات الاف المواطنين الذين سيغتنمون هذا اليوم للتنزه والاستجمام.

استكملت الشرطة استعداداتها عشية الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين (21) غدا.

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