تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-08 10:47:26 في تطور لافت.. الجيش السوداني يمنع فض اعتصام وزارة الدفاع |  2019-04-08 10:26:13 فيديو وصور - الشرطة تكمل استعداداتها عشية الانتخابات غدا |  2019-04-08 10:00:08 أردوغان: تصريحات نتنياهو المتهورة ستشعل الشرق الأوسط |  2019-04-08 10:00:08 أردوغان: تصريحات نتنياهو المتهورة ستشعل الشرق الأوسط |  2019-04-08 10:00:01 بعد أكثر من قرن.. العلماء يحلون لغز "شلالات الدم" |  2019-04-08 10:00:34 ماني في طريقه إلى ريال مدريد.. وليفربول يحدد البديل |  2019-04-08 09:45:50 ربع المستشفيات والمراكز الصحية في العالم بلا مياه نظيفة |  2019-04-08 09:44:58 رئيس البرلمان التركي: العالم في خطر ! |  2019-04-08 09:25:13 منذ بداية 2019 - 85 قتيلا بحوادث الطرق منهم 29 عربيا |  2019-04-08 08:57:49 الجمعة افتتاح موسم السباحة - بطيرم:احتمال وفاة طفل عربي غرقا أعلى بـ1.5% من احتمال وفاة طفل يهودي |  2019-04-08 08:56:16 كل شخص ثالث في المجتمع العربي يعترف أنه في العام الماضي عبر تقاطع باالضوء الأحمر‎ |  2019-04-08 08:53:04 مهرجان الربيع للخيول العربية الأصيلة في تل أبيب |  2019-04-08 08:43:09 الضحك 30 دقيقة في اليوم يساعد في إطالة العمر |  2019-04-08 05:56:32 وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تستقيل من منصبها |  2019-04-08 05:52:57 حالة الطقس: اجواء مستقرة حتى نهاية الاسبوع |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو وصور - الشرطة تكمل استعداداتها عشية الانتخابات غدا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 استكملت الشرطة استعداداتها عشية الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين (21) غدا. 


وسينتشر نحو سبعة عشر (17) الفا من افرادها والمتطوعين منذ ساعات الصباح في محيط مراكز الاقتراع.

 كما ستقوم الشرطة بحماية مئات الاف المواطنين الذين سيغتنمون هذا اليوم للتنزه والاستجمام.




كلمات متعلقة

فيديو, وصور, -, الشرطة, تكمل, استعداداتها, عشية, الانتخابات, غدا,

تابعونــا

منذ بداية 2019 - 85 قتيلا بحوادث الطرق منهم 29 عربيا منذ بداية 2019 - 85 قتيلا بحوادث الطرق منهم 29 عربيا 2019-04-08 | 09:25:13

منذ بداية عام 2019 قتل 85 شخصًا في حوادث الطرق, خمسة منهم قتلوا في الأسبوع الماضي. 29 من...

الجمعة افتتاح موسم السباحة - بطيرم:احتمال وفاة طفل عربي غرقا أعلى بـ1.5% من احتمال وفاة طفل يهودي الجمعة افتتاح موسم السباحة - بطيرم:احتمال وفاة طفل عربي غرقا أعلى بـ1.5% من احتمال وفاة طفل يهودي 2019-04-08 | 08:57:49

يُفتتح موسم السباحة في البلاد هذا العام مبكرًا يوم الجمعة القادم 12.04.2019 بحسب ما...

كل شخص ثالث في المجتمع العربي يعترف أنه في العام الماضي عبر تقاطع باالضوء الأحمر‎ كل شخص ثالث في المجتمع العربي يعترف أنه في العام الماضي عبر تقاطع باالضوء الأحمر‎ 2019-04-08 | 08:56:16

يرى كل شخص على الطريق تقريبًا أن السائقين يقومون بإحدى أخطر عمليات القيادة...

مهرجان الربيع للخيول العربية الأصيلة في تل أبيب مهرجان الربيع للخيول العربية الأصيلة في تل أبيب 2019-04-08 | 08:53:04

في أجواء ربيعية وأخوية رائعة، وبرعاية جمعية الخيول العربية الأصيلة في البلاد...

حالة الطقس: اجواء مستقرة حتى نهاية الاسبوع حالة الطقس: اجواء مستقرة حتى نهاية الاسبوع 2019-04-08 | 05:52:57

يكون الجو اليوم الاثنين صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع...

حاييم بيباس يطالب بإعادة إدارة شؤون المياه للسلطات المحلية وتخفيص أسعارها بنسبة 20% للتوفير على المستهلكين حاييم بيباس يطالب بإعادة إدارة شؤون المياه للسلطات المحلية وتخفيص أسعارها بنسبة 20% للتوفير على المستهلكين 2019-04-07 | 22:37:40

أبرق حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم...

الناصرة:اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في حي السلزيان الناصرة:اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في حي السلزيان 2019-04-08 | 00:01:47

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار عنيف مساء الاحد بين مجموعة...

الناصرة:المدرسة المعمدانية تستضيف بطولة الشطرنج الناصرة:المدرسة المعمدانية تستضيف بطولة الشطرنج 2019-04-07 | 20:46:10

استضافت المدرسة المعمدانية وبالتعاون مع بلدية الناصرة يوم السبت 2019/4/6 بطولة...

اختراق هاتف الوزير السابق جدعون ساعر قبل انتخابات الليكود اختراق هاتف الوزير السابق جدعون ساعر قبل انتخابات الليكود 2019-04-07 | 20:51:58

تستمر الأنباء عن اختراق الهواتف التابعة لخصوم رئيس الوزراء السياسيين. وأفادت...

بركة: يوم الأرض بدد أوهام إسرائيل باختلاق مجموعة متصهينة من الشعب الفلسطيني بركة: يوم الأرض بدد أوهام إسرائيل باختلاق مجموعة متصهينة من الشعب الفلسطيني 2019-04-07 | 19:01:26

قال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، في ندوة بمناسبة يوم الأرض عقدت في مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مدرسة بستان المرج تخرج الفوج الثالث طلابها احتفال الشاملة ثانوية ام الفحم اطلاق نار اصابة شاب حي عين جرار طفيفة مستشفى الشرطة تحققايلات طعن فرار المنفذ الشرطة تبحث عنه اصابة امرأة طفيفةوليد شناوي قرية المكر الجديدة العثور جثة شاب سيارة حرش قرب مجد الكروم رصاصة طائشة مسجد عراق الشباب ام الفحم الشرطة تخترق فرات نصار شتائم عنصرية الصحفي مراسل القناة الثانية العفولة طعن السجن حكم اصابة خطيرة لدغة افعى سامة شابة من القدس مستشفى زيف في صفد مصرع عامل ورشة في مدينة بات يام اصابة خلال شرطة اسعاف جلجولية ثائر ابو سنينههدم بيت قرية حرفيش جرافات وزارة الداخلية غير مرخص حجة عناصر قوات شرطة مواطن عيلبون ذكرى مجزرة احياء مسيرة اهالي الليكود لو كنت علي سلام كما يدعون زيارة رئيس الوزراء بينيت وزير التعليم نتانياهو الى الناصرة أبو عيادة شتيلة كفر قاسم اتهام الشابة محاولة قتل يهود طعنا روش هعاين الحركية الاسلامية نصرة كفر قرع شعارات رفع اهالي بلدة انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير طعن عمال عرب ديمونا يهودي عنصري قومي اصابة تصريح مدعي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com