فيديو وصور - الشرطة تكمل استعداداتها عشية الانتخابات غدا

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منذ بداية عام 2019 قتل 85 شخصًا في حوادث الطرق, خمسة منهم قتلوا في الأسبوع الماضي. 29 من...
يُفتتح موسم السباحة في البلاد هذا العام مبكرًا يوم الجمعة القادم 12.04.2019 بحسب ما...
يرى كل شخص على الطريق تقريبًا أن السائقين يقومون بإحدى أخطر عمليات القيادة...
في أجواء ربيعية وأخوية رائعة، وبرعاية جمعية الخيول العربية الأصيلة في البلاد...
يكون الجو اليوم الاثنين صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع...
أبرق حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار عنيف مساء الاحد بين مجموعة...
استضافت المدرسة المعمدانية وبالتعاون مع بلدية الناصرة يوم السبت 2019/4/6 بطولة...
تستمر الأنباء عن اختراق الهواتف التابعة لخصوم رئيس الوزراء السياسيين. وأفادت...
قال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، في ندوة بمناسبة يوم الأرض عقدت في مدينة...