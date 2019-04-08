أردوغان:, تصريحات, نتنياهو, المتهورة, ستشعل, الشرق, الأوسط,

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وثق مقطع فيديو، نشرته صفحة على موقع "فيسبوك"، لحظة تدخل قوات تابعة للجيش السوداني،...
اعتبر "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا والذي يتزعمه رئيس البلاد، رجب طيب...
قال تقرير للأمم المتحدة إن واحدا من كل أربعة مستشفيات ومراكز صحية حول العالم لا...
النظام الدولي يمر بعملية تغير وتحول". هذا ما قاله رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب...
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم ، استقالة وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين...
اكد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندزي غراهام وجوب ان توقع الولايات المتحدة...
اصيب شاب من دير الاسد بجراح متفاوتة اثر اصابته بحادث اطلاق نار صباح اليوم الاحد...
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الموقف المصري ثابت بحل الدولتين وفقاً...
كشفت استطلاعات للرأي عن تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلف منافسه...
أجرى بومبيو حوارا مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، مساء الجمعة، جاء فيه أن الإدارة...