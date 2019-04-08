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أردوغان: تصريحات نتنياهو المتهورة ستشعل الشرق الأوسط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتبر "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا والذي يتزعمه رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ستشعل الشرق الأوسط.




وقال المتحدث باسم الحزب، عمر جليك، في تصريح أدلى به اليوم الأحد، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، إن تصريحات نتنياهو المتهورة ستشعل ليس فقط الشرق الأوسط بل العالم كله"، مشيرا إلى أنها "أداة انتخابية لكسب دعم اليمين المتطرف داخل إسرائيل".


وشدد جليك على أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "ستثير توترات هائلة وصراعات كبيرة في العالم"، معتبرا أن نتنياهو "كشف عن وجهه العدواني الطائش مرة أخرى".


وأعلن نتنياهو مؤخرا خلال تصريحات صحفية أنه سيتخذ إجراءات لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل حال فوزه في الانتخابات العامة يوم 9 أبريل، مشددا على رفضه القاطع لإخلاء حتى شخص واحد من المستوطنات الإسرائيلية في هذه المنطقة أو الجولان المحتل أو القدس الشرقية.


وذكر نتنياهو أنه أكد للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضرورة سيطرة إسرائيل على كل الضفة الغربية، معتبرا أن كل المستوطنات في المنطقة "دون استثناء" يجب أن تكون تحت سيادة إسرائيل.


واستنكرت تركيا في وقت سابق من الأحد بشدة هذه التصريحات، مؤكدة أن الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل، فيما دعت المجتمع الدولي إلى "وقف جنون نتنياهو".



ويخوض نتنياهو وحزبه "الليكود" منافسة شرسة في الانتخابات العامة المقبلة في إسرائيل مع تحالف الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، بني غانتز، وذلك وسط اتهامات واسعة إلى رئيس الوزراء الحالي من قبل معارضيه بالتورط في عدة فضائح فساد.



وتشير التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الحالي قبيل السباق الانتخابي إلى سعي للاستفادة من علاقاته مع ترامب لحصد أصوات الناخبين، لا سيما أن الرئيس الأمريكي سبق أن اتخذ إجراءات عديدة لصالح إسرائيل على رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لها وبسيادتها على الجولان السوري المحتل وكذلك قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية.




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