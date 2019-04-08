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أحمد سعد يكذب سمية الخشاب وينشر وثيقة طلاقها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كذب الفنان المصري احمد سعد رواية الفنانة سمية الخشاب حول رفعها قضية خلع ضده وذلك عبر نشره وثيقة طلاقها.




فقد نشرت صحيفة “الوطن” صورة لقسيمة طلاق رسمية، منسوبة للمطرب أحمد سعد، يؤكد فيها طلاقه لسمية الخشاب، دون حضورها بتاريخ 30 مارس 2019، ليقطع الطريق على حديثها عن رفعها قضية خلع ضده.

 
كان سعد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواجج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد المأذون بعد هذا التاريخ بيومين.


لتخرج بعده مباشرة الفنانة سمية الخشاب وتعلن من خلال المذيعة بوسي شلبي التي استضافتها في برنامج “أحلى النجوم”، أنها رفعت قضية خلع للانفصال عن أحمد سعد، ولمحت إلى إساءته معاملتها وتعديه عليها بالضرب.


يشار إلى أن سمية الخشاب وأحمد سعد احتفلا بعقد قرانهما يوم 20 أكتوبر 2017، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.




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