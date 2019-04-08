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كشفت نتائج دراسة أجراها أطباء معهد "ريزا" للطب النفسي الجسدي، أن الضحك لمدة 30...
يحب غالبية الأشخاص المذاق الحلو للسكر، والسبب أنه عندما يتم تناول طعام أو مشروب...
إذا كنت ممن يخشون مشرط الطبيب الجراح وآثار الغُرز، فإن تقنية طبية جديدة باتت تبشر...
كشفت دراسة أميركية أن تناول الشكولاتة المحلاة في الليل ربما يكون أسوأ كثيراً من...
يوجد أكثر من 100 نوع مختلف لالتهاب المفاصل، وتعد الشكوى الأساسية من قبل الأشخاص...
كلما اقتربت المرأة من منتصف العمر ، يزداد خطر الإصابة بأمراض معينة، ويلعب النظام...
زاد متوسط العمر المتوقع خمس سنوات ونصف السنة بين العامين 2000 و2016 في العالم، بحسب ما...
يعاني الكثيرون من "الشخير" أثناء النوم، وفي أحيان كثيرة يصبح صوت الشخير عالياً...
خضعت بريطانية في الـ55 من عمرها، لعملية هي الأولى من نوعها في العالم، إذ تم إخراج...
يعاني الكثيرون من قلة النوم، حيث يجدون صعوبة في الحصول على ليلة نوم جيدة، ما قد...