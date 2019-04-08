ماني, في, طريقه, إلى, ريال, مدريد.., وليفربول, يحدد, البديل,

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تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن الراتب المحتمل للبلجيكي إيدين هازارد،...
شهدت مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو أمس السبت، خلال مواجهة ريال مدريد وإيبار،...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن الخطة البديلة التي يضعها نادي مانشستر...
تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن الراتب المحتمل للبلجيكي إيدين هازارد،...
حقق برشلونة الانتصار بهدفين دون رد على أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، على ملعب "كامب...
حقق ريال مدريد، الانتصار بنتيجة (2-1)، على إيبار، في معقله سانتياجو برنابيو، مساء...
حدد الإسباني إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، موقفه من مغادرة النادي الملكي في...
شهدت قائمة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لمباراة إيبار، في...
حقق ليفربول فوزا في غاية الأهمية على مضيفه ساوثهامبتون، بنتيجة 3-1 مساء الجمعة، في...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن موقف نادي مانشستر يونايتد من بيع حارسه...