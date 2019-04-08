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ماني في طريقه إلى ريال مدريد.. وليفربول يحدد البديل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن إدارة ليفربول الإنجليزي تترقب بقوة مغادرة مهاجمها النجم السنغالي، ساديو ماني، صفوف النادي نهاية الموسم الجاري، الأمر الذي يجعلها تسارع الزمن للبحث عن البديل.



ووفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ماني بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم، مضيفة "يبدو أن ليفربول على استعداد لهذه المغادرة المحتملة".


وتابعت أن المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حدد اسم ممفيس ديباي، لاعب مانشستر يونايتد السابق وليون حاليا لتعويض المهاجم السنغالي.


وأوضح المصدر أن ليفربول "واثق" من خطف ديباي (25 عاما) مقابل 60 مليون يورو، مضيفا أن "الصفقة كادت تتم قبل 4 سنوات لولا دخول مان يونايتد على الخط".




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