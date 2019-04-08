رئيس, البرلمان, التركي:, العالم, في, خطر, !,

النظام الدولي يمر بعملية تغير وتحول". هذا ما قاله رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في رسالة قد وجهها للعالم، وخلال كلمة ألقاها في الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

فيما وصف الحالة الإنسانية التي وصل لها العالم بـ "الخطيرة" و " المعقدة" بسبب انتهاكات القانون الدولي والعمل " العصاباتي " الدولي.وفي ذات السياق، قال : "العالم أصبح في وضع خطير ومعقد بسبب الأزمات التي اندلعت في مناطق مختلفة، والإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والهجرة غير النظامية، والفقر، ومشاكل المناخ والبيئة، ومعاداة الأجانب، والإسلاموفوبيا، وأهم من ذلك كله انتهاكات القانون الدولي، وعدم المبالاة بالقوانين، وبعبارة أقوى العمل العصاباتي الدولي".وأكّد أن الاجتماعات والمحافل الدولية يجب أن تركز على تحقيق نتائج تساهم بشكل ملموس في تطوير القيم الإنسانية، والسلام العالمي بالمعنى الحقيقي، وألا تكتفي بالخطابات وإصدار البيانات فقط.وبيّن أن تركيا تعد عامل أمن واستقرار قوي من أجل المنطقة والعالم في إطار إمكاناتها وقدراتها المتنامية.وأوضح أن بلاده تبذل جهودًا حثيثة وصادقة من أجل إيجاد حلول للمآسي الإنسانية في بلدان المنطقة، مثل سوريا وفلسطين، وكذلك في مناطق أخرى مثل يمانمار وأفغانستان والصومال.وشدّد على أن القرن العشرين هو الأكثر دموية وألمًا من تاريخ البشرية؛ حيث شهد مقتل أكثر من 100 مليون إنسان، وسط فشل للمؤسسات الدولية في تحقيق العدل والازدهار للإنسانية.