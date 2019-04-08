كل, شخص, ثالث, في, المجتمع, العربي, يعترف, أنه, في, العام, الماضي, عبر, تقاطع, باالضوء, الأحمر‎,

يرى كل شخص على الطريق تقريبًا أن السائقين يقومون بإحدى أخطر عمليات القيادة ويعبرون التقاطع بالضوء الأحمر, لا سيما في غياب كاميرات المرور وعدم وجود دوريات الشرطة على الطرق.ونحن نرى جميعًا السائقين الذين يعرضون أرواحنا جميعًا للخطر واتضح أن هذه الظاهرة هي أوسع مما نتصور.أظهر استطلاع جديد أجرته جمعية أور ياروك من خلال معهد "مأݘار كوحوت" للأبحاث أن:· رأى 82٪ من المستطلعين من المجتمع العربي سائقًا قام بعبور التقاطع بالضوء الأحمر مرة واحدة على الأقل, بينما رأى 23٪ من المستطلعين أربع مرات أو أكثر.· يعتقد 65% من المستطلعين في المجتمع العربي أن السبب وراء عبور السائقين للتقاطع بالضوء الأحمر ليس بسبب قلة الاهتمام , ولكن بسبب الرغبة في المرور قبل أن تتغير إشارات المرور.· 32٪ من المجتمع العربي يعترفون بأنهم عبروا التقاطع بالضوء الأحمر خلال العام الماضي.· 60٪ من المستطلعين من المجتمع العربي يعتقدون أن الكاميرا عند التقاطعات سوف تردع السائقين من العبور في الضوء الأحمر.إيريز كيتا, مدير عام جمعية أور ياروك: "عندما يعبر سائق تقاطع في ضوء أحمر, فإنه لا يعرض نفسه للخطر فحسب, بل كل من حوله - السائقين الآخرين والمشاة عندما يعبرون بشكل قانوني. هذه تعتبر مخالفة خطيرة وخطيرة جدا يمكن أن تؤدي بسهولة إلى حوادث خطيرة ومميتة. يثبت الاستطلاع أن هذه ظاهرة أوسع مما يمكن افتراضه وأن هذه المخالفة أصبحت نشاطًا يوميًا عندما لا يخاف السائقون من أن يتم القبض عليهم ومعاقبتهم. الحل في العديد من البلدان حول العالم هو استخدام كاميرات المرور البارزة والتي يتم التحكم فيها والمصممة لردع السائقين عن ارتكاب هذه المخالفة. إن أي عملية بسيطة مثل وضع الكاميرا على مفترق طرق, الأمر الذي سيجعل السائقين يفهمون أنه سيتم القبض عليهم وتغريمهم بمبالغ باهظة, يمكن أن يمنع وقوع الحوادث وينقذ الكثير من الأرواح ".رأى المزيد من المستطلعين من المجتمع اليهودي سيارة تعبر في ضوء أحمر هذا العام:· المجتمع العربي: رأى 82٪ منهم سائقًا يعبر مفترقًا في الضوء الأحمر مرة واحدة على الأقل في العام الماضي, بينما رأى 23٪ من المستطلعين أربع مرات أو أكثر.· المجتمع اليهودي: رأى 90% منهم سائقًا يعبر مفترقًا في الضوء الأحمر مرة واحدة على الأقل في العام الماضي, بينما رأى 25% من المستطلعين أربع مرات أو أكثر.عندما سئلوا عن رأيهم في الأسباب التي تجعل السائقين يعبرون بالضوء الأحمر:· المجتمع العربي: يعتقد 65٪ من المستطلعين أن سبب عبور السائقين للضوء الأحمر لا يرجع إلى قلة الانتباه , ولكن بسبب الرغبة في المرور قبل أن تتغيرإشارات المرور.· المجتمع اليهودي: 78٪ من المستطلعين يعتقدون أن السبب وراء عبور السائقين للضوء الأحمر ليس بسبب عدم الاهتمام بل بسبب الرغبة في المرور قبل أن تتغير إشارات المرور.المواطنون في المجتمع العربي أكثر عرضة للخطر - ثلث المستطلعين عبروا في الضوء الأحمر هذا العام:· المجتمع العربي: 32٪ يعترفون أنه في العام الماضي عبروا تقاطع في الضوء الأحمر.· المجتمع اليهودي: 26٪ يعترفون أنه في العام الماضي عبروا تقاطع في الضوء الأحمر.يعتقد معظم المستطلعين أن الحل هو تثبيت الكاميرا عند التقاطع:· المجتمع العربي: 60٪ من المستطلعين يعتقدون أن الكاميرا عند مفترق الطرق سوف تردع السائقين عن العبور في الضوء الأحمر.· المجتمع اليهودي: 69٪ من المستطلعين يعتقدون أن الكاميرا عند مفترق الطرق سوف تردع السائقين من العبور في الضوء الأحمر.u تم إجراء الدراسة في بداية أبريل 2019 كمسح عبر الإنترنت من خلال لجنة دائمة تضم مشاركين متعددين من بين 506 من المجيبين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر من اليهود والعرب الذين يشكلون عينة نموذجية من السكان في اسرائيل. الخطأ في أخذ العينات فيما يتعلق بالتقديرات المختلفة هو 4.3 ٪.