تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-08 10:47:26 في تطور لافت.. الجيش السوداني يمنع فض اعتصام وزارة الدفاع |  2019-04-08 10:26:13 فيديو وصور - الشرطة تكمل استعداداتها عشية الانتخابات غدا |  2019-04-08 10:00:08 أردوغان: تصريحات نتنياهو المتهورة ستشعل الشرق الأوسط |  2019-04-08 10:00:08 أردوغان: تصريحات نتنياهو المتهورة ستشعل الشرق الأوسط |  2019-04-08 10:00:01 بعد أكثر من قرن.. العلماء يحلون لغز "شلالات الدم" |  2019-04-08 10:00:34 ماني في طريقه إلى ريال مدريد.. وليفربول يحدد البديل |  2019-04-08 09:45:50 ربع المستشفيات والمراكز الصحية في العالم بلا مياه نظيفة |  2019-04-08 09:44:58 رئيس البرلمان التركي: العالم في خطر ! |  2019-04-08 09:25:13 منذ بداية 2019 - 85 قتيلا بحوادث الطرق منهم 29 عربيا |  2019-04-08 08:57:49 الجمعة افتتاح موسم السباحة - بطيرم:احتمال وفاة طفل عربي غرقا أعلى بـ1.5% من احتمال وفاة طفل يهودي |  2019-04-08 08:56:16 كل شخص ثالث في المجتمع العربي يعترف أنه في العام الماضي عبر تقاطع باالضوء الأحمر‎ |  2019-04-08 08:53:04 مهرجان الربيع للخيول العربية الأصيلة في تل أبيب |  2019-04-08 08:43:09 الضحك 30 دقيقة في اليوم يساعد في إطالة العمر |  2019-04-08 05:56:32 وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تستقيل من منصبها |  2019-04-08 05:52:57 حالة الطقس: اجواء مستقرة حتى نهاية الاسبوع |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كل شخص ثالث في المجتمع العربي يعترف أنه في العام الماضي عبر تقاطع باالضوء الأحمر‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




يرى كل شخص على الطريق تقريبًا أن السائقين يقومون بإحدى أخطر عمليات القيادة ويعبرون التقاطع بالضوء الأحمر, لا سيما في غياب كاميرات المرور وعدم وجود دوريات الشرطة على الطرق.ونحن نرى جميعًا السائقين الذين يعرضون أرواحنا جميعًا للخطر واتضح أن هذه الظاهرة هي أوسع مما نتصور.
 
أظهر استطلاع جديد أجرته جمعية أور ياروك من خلال معهد "مأݘار كوحوت" للأبحاث أن:

·         رأى 82٪ من المستطلعين من المجتمع العربي سائقًا قام بعبور التقاطع  بالضوء الأحمر مرة واحدة على الأقل, بينما رأى 23٪ من المستطلعين أربع مرات أو أكثر.

·          يعتقد 65% من المستطلعين في المجتمع العربي أن السبب وراء عبور السائقين للتقاطع بالضوء الأحمر ليس بسبب قلة الاهتمام , ولكن بسبب الرغبة في المرور قبل أن تتغير إشارات المرور.

·         32٪ من المجتمع العربي يعترفون بأنهم عبروا التقاطع بالضوء الأحمر خلال العام الماضي.

·         60٪ من المستطلعين من المجتمع العربي يعتقدون أن الكاميرا عند التقاطعات سوف تردع السائقين من العبور في الضوء الأحمر.

إيريز كيتا, مدير عام جمعية أور ياروك: "عندما يعبر سائق تقاطع في ضوء أحمر, فإنه لا يعرض نفسه للخطر فحسب, بل كل من حوله - السائقين الآخرين والمشاة عندما يعبرون بشكل قانوني. هذه تعتبر مخالفة خطيرة وخطيرة جدا يمكن أن تؤدي بسهولة إلى حوادث خطيرة ومميتة. يثبت الاستطلاع أن هذه ظاهرة أوسع مما يمكن افتراضه وأن هذه المخالفة أصبحت نشاطًا يوميًا عندما لا يخاف السائقون من أن يتم القبض عليهم ومعاقبتهم. الحل في العديد من البلدان حول العالم هو استخدام كاميرات المرور البارزة والتي يتم التحكم فيها والمصممة لردع السائقين عن ارتكاب هذه المخالفة. إن أي عملية بسيطة مثل وضع الكاميرا على مفترق طرق, الأمر الذي سيجعل السائقين يفهمون أنه سيتم القبض عليهم وتغريمهم بمبالغ باهظة, يمكن أن يمنع وقوع الحوادث وينقذ الكثير من الأرواح ".

رأى المزيد من المستطلعين من المجتمع اليهودي سيارة تعبر في ضوء أحمر هذا العام:

·         المجتمع العربي: رأى 82٪ منهم سائقًا  يعبر مفترقًا في الضوء الأحمر مرة واحدة على الأقل في العام الماضي, بينما رأى 23٪ من المستطلعين أربع مرات أو أكثر.

·         المجتمع اليهودي: رأى  90% منهم سائقًا  يعبر مفترقًا في الضوء الأحمر مرة واحدة على الأقل في العام الماضي, بينما رأى  25% من المستطلعين أربع مرات أو أكثر.

عندما سئلوا عن رأيهم في الأسباب التي تجعل السائقين يعبرون بالضوء الأحمر:

·         المجتمع العربي:   يعتقد 65٪ من المستطلعين أن سبب عبور السائقين للضوء الأحمر لا يرجع إلى قلة الانتباه , ولكن بسبب الرغبة في المرور قبل أن تتغير 
إشارات المرور.


·         المجتمع اليهودي:   78٪ من المستطلعين يعتقدون أن السبب وراء عبور السائقين للضوء الأحمر ليس بسبب عدم الاهتمام بل بسبب الرغبة في المرور قبل أن تتغير إشارات المرور.

 
المواطنون في المجتمع العربي أكثر عرضة للخطر - ثلث المستطلعين عبروا في الضوء الأحمر هذا العام:


·         المجتمع العربي: 32٪ يعترفون أنه في العام الماضي عبروا تقاطع في الضوء الأحمر.


·         المجتمع اليهودي: 26٪ يعترفون أنه في العام الماضي عبروا تقاطع في الضوء الأحمر.


يعتقد معظم المستطلعين أن الحل هو تثبيت الكاميرا عند التقاطع:


·         المجتمع العربي: 60٪ من المستطلعين يعتقدون أن الكاميرا عند مفترق الطرق سوف تردع السائقين عن العبور في الضوء الأحمر.


·         المجتمع اليهودي: 69٪ من المستطلعين يعتقدون أن الكاميرا عند مفترق الطرق سوف تردع السائقين من العبور في الضوء الأحمر.


u     تم إجراء الدراسة في بداية أبريل 2019 كمسح عبر الإنترنت من خلال لجنة دائمة تضم مشاركين متعددين من بين 506 من المجيبين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر من اليهود والعرب الذين يشكلون عينة نموذجية من السكان في اسرائيل. الخطأ في أخذ العينات فيما يتعلق بالتقديرات المختلفة هو 4.3 ٪.




كلمات متعلقة

كل, شخص, ثالث, في, المجتمع, العربي, يعترف, أنه, في, العام, الماضي, عبر, تقاطع, باالضوء, الأحمر‎,

تابعونــا

فيديو وصور - الشرطة تكمل استعداداتها عشية الانتخابات غدا فيديو وصور - الشرطة تكمل استعداداتها عشية الانتخابات غدا 2019-04-08 | 10:26:13

استكملت الشرطة استعداداتها عشية الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين (21) غدا....

منذ بداية 2019 - 85 قتيلا بحوادث الطرق منهم 29 عربيا منذ بداية 2019 - 85 قتيلا بحوادث الطرق منهم 29 عربيا 2019-04-08 | 09:25:13

منذ بداية عام 2019 قتل 85 شخصًا في حوادث الطرق, خمسة منهم قتلوا في الأسبوع الماضي. 29 من...

الجمعة افتتاح موسم السباحة - بطيرم:احتمال وفاة طفل عربي غرقا أعلى بـ1.5% من احتمال وفاة طفل يهودي الجمعة افتتاح موسم السباحة - بطيرم:احتمال وفاة طفل عربي غرقا أعلى بـ1.5% من احتمال وفاة طفل يهودي 2019-04-08 | 08:57:49

يُفتتح موسم السباحة في البلاد هذا العام مبكرًا يوم الجمعة القادم 12.04.2019 بحسب ما...

مهرجان الربيع للخيول العربية الأصيلة في تل أبيب مهرجان الربيع للخيول العربية الأصيلة في تل أبيب 2019-04-08 | 08:53:04

في أجواء ربيعية وأخوية رائعة، وبرعاية جمعية الخيول العربية الأصيلة في البلاد...

حالة الطقس: اجواء مستقرة حتى نهاية الاسبوع حالة الطقس: اجواء مستقرة حتى نهاية الاسبوع 2019-04-08 | 05:52:57

يكون الجو اليوم الاثنين صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع...

حاييم بيباس يطالب بإعادة إدارة شؤون المياه للسلطات المحلية وتخفيص أسعارها بنسبة 20% للتوفير على المستهلكين حاييم بيباس يطالب بإعادة إدارة شؤون المياه للسلطات المحلية وتخفيص أسعارها بنسبة 20% للتوفير على المستهلكين 2019-04-07 | 22:37:40

أبرق حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم...

الناصرة:اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في حي السلزيان الناصرة:اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في حي السلزيان 2019-04-08 | 00:01:47

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار عنيف مساء الاحد بين مجموعة...

الناصرة:المدرسة المعمدانية تستضيف بطولة الشطرنج الناصرة:المدرسة المعمدانية تستضيف بطولة الشطرنج 2019-04-07 | 20:46:10

استضافت المدرسة المعمدانية وبالتعاون مع بلدية الناصرة يوم السبت 2019/4/6 بطولة...

اختراق هاتف الوزير السابق جدعون ساعر قبل انتخابات الليكود اختراق هاتف الوزير السابق جدعون ساعر قبل انتخابات الليكود 2019-04-07 | 20:51:58

تستمر الأنباء عن اختراق الهواتف التابعة لخصوم رئيس الوزراء السياسيين. وأفادت...

بركة: يوم الأرض بدد أوهام إسرائيل باختلاق مجموعة متصهينة من الشعب الفلسطيني بركة: يوم الأرض بدد أوهام إسرائيل باختلاق مجموعة متصهينة من الشعب الفلسطيني 2019-04-07 | 19:01:26

قال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، في ندوة بمناسبة يوم الأرض عقدت في مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا اعتداءات رش سيارات شعارات الاهالي لجنة تشكيل حراسة تكرار الشرطة انتخابات رئاسة مجلس محلي منشار كهربائي عرابة متوسطة وجهه مستشفى رمبام حيفا مدينة اسعاف ريم طبي طاقم شوهم ابراهيم سعد مصرع عامل طرعان سقط ارتفاع شاهق الطابق الثالث المسجد الاقصى المبارك يستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم المبارك اصابة متوسطة شاب تعرض اطلاق نار كفر قاسم منطقة صناعية شرطة اسعاف رانية ناصر زعبي سفيرة للنوايا الحسنة الامم المتحدة تعيين قرار أقمار صناعية الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي الحكم تأجيلساندويشات مخدرات تل ابيب هروين كوكائين اعتقال رجل امرأة برشلونة باتي بوريسوف برشلونة دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي اضراب استجابة باقة الغربية جت عام محلات تجارية طلاب مدارس انقلاب سيارة شارع شفاعمرو الناصرة بئر المكسور طرق مستشفى شرطة ايلات طعن فرار المنفذ الشرطة تبحث عنه اصابة امرأة طفيفةاصابة شخصين حريق شب النار اندلاع مبنى المجلس المحلي كفر قرع قسم الرفاهالبروفيسور حسام حايك الناصرة يجتمع يلتقي لقاء عمل بيل جيتس مايكروسوفت أسيل ايهاب ابراهيم رضيعة طفلة مصرع دير حنا سقوطها ارتفاع فاجعة شرطة مستشفى وفاة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com