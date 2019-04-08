تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-08 10:47:26 في تطور لافت.. الجيش السوداني يمنع فض اعتصام وزارة الدفاع |  2019-04-08 10:26:13 فيديو وصور - الشرطة تكمل استعداداتها عشية الانتخابات غدا |  2019-04-08 10:00:08 أردوغان: تصريحات نتنياهو المتهورة ستشعل الشرق الأوسط |  2019-04-08 10:00:08 أردوغان: تصريحات نتنياهو المتهورة ستشعل الشرق الأوسط |  2019-04-08 10:00:01 بعد أكثر من قرن.. العلماء يحلون لغز "شلالات الدم" |  2019-04-08 10:00:34 ماني في طريقه إلى ريال مدريد.. وليفربول يحدد البديل |  2019-04-08 09:45:50 ربع المستشفيات والمراكز الصحية في العالم بلا مياه نظيفة |  2019-04-08 09:44:58 رئيس البرلمان التركي: العالم في خطر ! |  2019-04-08 09:25:13 منذ بداية 2019 - 85 قتيلا بحوادث الطرق منهم 29 عربيا |  2019-04-08 08:57:49 الجمعة افتتاح موسم السباحة - بطيرم:احتمال وفاة طفل عربي غرقا أعلى بـ1.5% من احتمال وفاة طفل يهودي |  2019-04-08 08:56:16 كل شخص ثالث في المجتمع العربي يعترف أنه في العام الماضي عبر تقاطع باالضوء الأحمر‎ |  2019-04-08 08:53:04 مهرجان الربيع للخيول العربية الأصيلة في تل أبيب |  2019-04-08 08:43:09 الضحك 30 دقيقة في اليوم يساعد في إطالة العمر |  2019-04-08 05:56:32 وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تستقيل من منصبها |  2019-04-08 05:52:57 حالة الطقس: اجواء مستقرة حتى نهاية الاسبوع |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مهرجان الربيع للخيول العربية الأصيلة في تل أبيب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 في أجواء ربيعية وأخوية رائعة، وبرعاية جمعية الخيول العربية الأصيلة في البلاد أُقيم مهرجان الربيع ٢٠١٩ للخيول العربية الأصيلة، وذلك بحضور رئيس بلدية تل أبيب يافا رون حولدئي.



وقد أقيم المهرجان لأول مرة في مجمع متنزه اليركون في تل أبيب على مدار يومين متتاليين، تم خلالهما عرض أجمل المهور والخيول العربية الأصيلة من شتى أنحاء البلاد، حيث فازت الأجمل بالكؤوس والمراتب المتقدمة وذلك بحسب العلامات التي حصلت عليها من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من حكام حضروا خصيصا من اوروبا. 


هذا وأشرف على تنظيم المهرجان كل من أمجد مصاروة وفيفيان أشقر.




كلمات متعلقة

مهرجان, الربيع, للخيول, العربية, الأصيلة, في, تل, أبيب,

تابعونــا

فيديو وصور - الشرطة تكمل استعداداتها عشية الانتخابات غدا فيديو وصور - الشرطة تكمل استعداداتها عشية الانتخابات غدا 2019-04-08 | 10:26:13

استكملت الشرطة استعداداتها عشية الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين (21) غدا....

منذ بداية 2019 - 85 قتيلا بحوادث الطرق منهم 29 عربيا منذ بداية 2019 - 85 قتيلا بحوادث الطرق منهم 29 عربيا 2019-04-08 | 09:25:13

منذ بداية عام 2019 قتل 85 شخصًا في حوادث الطرق, خمسة منهم قتلوا في الأسبوع الماضي. 29 من...

الجمعة افتتاح موسم السباحة - بطيرم:احتمال وفاة طفل عربي غرقا أعلى بـ1.5% من احتمال وفاة طفل يهودي الجمعة افتتاح موسم السباحة - بطيرم:احتمال وفاة طفل عربي غرقا أعلى بـ1.5% من احتمال وفاة طفل يهودي 2019-04-08 | 08:57:49

يُفتتح موسم السباحة في البلاد هذا العام مبكرًا يوم الجمعة القادم 12.04.2019 بحسب ما...

كل شخص ثالث في المجتمع العربي يعترف أنه في العام الماضي عبر تقاطع باالضوء الأحمر‎ كل شخص ثالث في المجتمع العربي يعترف أنه في العام الماضي عبر تقاطع باالضوء الأحمر‎ 2019-04-08 | 08:56:16

يرى كل شخص على الطريق تقريبًا أن السائقين يقومون بإحدى أخطر عمليات القيادة...

حالة الطقس: اجواء مستقرة حتى نهاية الاسبوع حالة الطقس: اجواء مستقرة حتى نهاية الاسبوع 2019-04-08 | 05:52:57

يكون الجو اليوم الاثنين صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع...

حاييم بيباس يطالب بإعادة إدارة شؤون المياه للسلطات المحلية وتخفيص أسعارها بنسبة 20% للتوفير على المستهلكين حاييم بيباس يطالب بإعادة إدارة شؤون المياه للسلطات المحلية وتخفيص أسعارها بنسبة 20% للتوفير على المستهلكين 2019-04-07 | 22:37:40

أبرق حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم...

الناصرة:اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في حي السلزيان الناصرة:اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في حي السلزيان 2019-04-08 | 00:01:47

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار عنيف مساء الاحد بين مجموعة...

الناصرة:المدرسة المعمدانية تستضيف بطولة الشطرنج الناصرة:المدرسة المعمدانية تستضيف بطولة الشطرنج 2019-04-07 | 20:46:10

استضافت المدرسة المعمدانية وبالتعاون مع بلدية الناصرة يوم السبت 2019/4/6 بطولة...

اختراق هاتف الوزير السابق جدعون ساعر قبل انتخابات الليكود اختراق هاتف الوزير السابق جدعون ساعر قبل انتخابات الليكود 2019-04-07 | 20:51:58

تستمر الأنباء عن اختراق الهواتف التابعة لخصوم رئيس الوزراء السياسيين. وأفادت...

بركة: يوم الأرض بدد أوهام إسرائيل باختلاق مجموعة متصهينة من الشعب الفلسطيني بركة: يوم الأرض بدد أوهام إسرائيل باختلاق مجموعة متصهينة من الشعب الفلسطيني 2019-04-07 | 19:01:26

قال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، في ندوة بمناسبة يوم الأرض عقدت في مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أشرف برهوم جائزة ممثل مهرجان مالمو سينما عربية ترشيحا جائزة افضل اطلاق نار بيت شيمش الشرطة عربيان شابان سكاكين طعن عملية محاولة انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت زيارة ابنءا فلسطينيين اسرى اهالي الجنود المخطوفين لدى حماس تظاهرة سجن مجيدوأمير حلف مقتل الشاب بسمة طبعون أمر حظر نشر تجديد حيفا محكمة تفاصيل قضية تحقيق مشتبهون عماد أبو شرخ دعاء اللد مصرع الام امام اولادها اطلاق نار ابنها يهذي باسمها نصب احتيال محطات وقود الناصرة قلنسوة اعتقال 24 مشتبها عربيا ضريبة فواتير مزيفة احتراق محل بيع مواد بناء سخنين شاب من عكا مشتبه اعتقال حسين ابو عصا جثة العثور على داخل مبنى مهجور تل السبع ريشون لتسيون مشاركة واسعة عائدون الى اللجون قرية مهجرة مهرجان فعاليات ذكرى النكبة منازل عائلة عبد الغني المهددة بالهدم يرابطون امام بيوت العشرات مدينة العراقيب مواجهات الشرطة اخلاء هدم ايمن عودة يقضي ليلته في القرية النقب وصمة عار شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت المحكمة العليا السجن الفعلي 6 اشهر مصرع محمد احمد . أسدي طفلين نسيا ساعات داخل سيارة النقب القسوم قرية الجنوب السيد دير الاسد والدهما قرية حورة شكوك بيكتيريا ليستيريا شوبرسال حمص منتوج 1 كغم منتج طحينة الشركة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com