مهرجان, الربيع, للخيول, العربية, الأصيلة, في, تل, أبيب,

في أجواء ربيعية وأخوية رائعة، وبرعاية جمعية الخيول العربية الأصيلة في البلاد أُقيم مهرجان الربيع ٢٠١٩ للخيول العربية الأصيلة، وذلك بحضور رئيس بلدية تل أبيب يافا رون حولدئي.

وقد أقيم المهرجان لأول مرة في مجمع متنزه اليركون في تل أبيب على مدار يومين متتاليين، تم خلالهما عرض أجمل المهور والخيول العربية الأصيلة من شتى أنحاء البلاد، حيث فازت الأجمل بالكؤوس والمراتب المتقدمة وذلك بحسب العلامات التي حصلت عليها من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من حكام حضروا خصيصا من اوروبا.هذا وأشرف على تنظيم المهرجان كل من أمجد مصاروة وفيفيان أشقر.