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ريال مدريد يغري هازارد بعرض أكبر من تشيلسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن الراتب المحتمل للبلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، في حالة انتقاله إلى ريال مدريد.



ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن هازارد على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد خلال الأيام المقبلة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني.


وأشارت إلى أن ريال مدريد يجهز لوضع هازارد ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم، براتب أسبوعي ربما يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، وهو الراتب الذي يفوق عرض تشيلسي لتجديد عقد اللاعب، البالغ 300 ألف جنيه أسترليني أسبوعيًا.


وأوضحت أن رواتب هازارد - في حالة انتقاله للميرنجي - خلال المواسم الستة المقبلة ستكلف ريال مدريد 110 ملايين جنيه إسترليني.


يذكر أن عقد هازارد مع تشيلسي ينتهي في الموسم المقبل، ويتمسك البلوز باستمرار اللاعب، في ظل حرمان النادي من إبرام صفقات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين، عد معاقبته لانتهاكه قوانين التعاقد مع اللاعبين الأجانب، الأقل من 18 عامًا.




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