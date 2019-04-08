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نحل يعيش في عيني شابة ويتغذى على دموعها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت صورة مروعة عن معاناة شابة تدعى "هي"، عن وجود نحل في عينيها يتغذى على دموعها وعروقها.



وتبيّن لأطباء مستشفى جامعة "فوين" في مقاطعة بينغتونغ جنوب تايوان، أن 4 نحلات يبلغ طول كل منها 0.12 إنش، تعيش في عيني مريضة في العشرينات من عمرها.

ويصف البروفيسور، هونغ تشي-تينغ، رئيس طب العيون في المستشفى، حالة الشابة بأنها "الأولى في العالم"، حيث لم يُعثر على حشرات تتغذى على الدمع داخل عين مريض من قبل.



وقالت الشابة "هي"، التي تعيش في مدينة كاوشيونغ الساحلية في جنوب غرب البلاد: "كنا نزور قبر أحد الأقارب وحاولنا إزالة بعض الأعشاب الضارة. وشعرت بالرياح تضرب وجهي، ثم شعرت بأن شيئا ما دخل في عيني، اعتقدت أنه رمل أو تراب. قمت بتنظيف عيني باستخدام الماء، ولكن الألم بدأ يشتد في الليل".


وأثناء فحص العين، قال الدكتور هونغ: "رأيت شيئا يبدو وكأنه أرجل حشرات، لذا أخرجتها تحت المجهر دون الإضرار بأجسامها. إنها 4 نحلات من نوع (sweat bees)، تعشش بالقرب من القبور وحطام الأشجار، لذا يمكن مصادفتها أثناء المشي عبر الجبال".




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