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"خاشقجي" بدلا من "قهوجي".. زلة لسان إليسا وموقف محرج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لموقف محرج عندما تلفظت بكلمة "خاشقجي" بدلا من "قهوجي" خلال إحيائها حفلا فنيا في دبي مؤخرا.



وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن إليسا قبل بدء حفلتھا في دبي، شكرت كل من جاء لمشاھدة حفلھا والإحتفال معھا، وشكرت عددا من الأشخاص ووجھت تحیة لشخص يدعى ماھر قهوجي، إلا أنها أخطأت ونادته بماهر خاشقجي، ومن ثم قهقهت عالیا على الھفوة باسم العائلة.


هفوة إليسا هذه وقهقهتها الصاخبة تسببت بغضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبو بمحاسبتها.




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