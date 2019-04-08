وزيرة, الأمن, الداخلي, الأمريكية, تستقيل, من, منصبها,

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم ، استقالة وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن، من منصبها.

وفي تغريدة على صفحتها في تويتر، كتب ترامب: وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن ستغادر منصبها وأود أن أشكرها على خدمتها، ويسعدني أن أعلن أن كيفين ماكالينان، رئيس دائرة الجمارك وحرس الحدود، سيقوم بأعمال وزير الأمن الداخلي".