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وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تستقيل من منصبها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم ، استقالة وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن، من منصبها.



وفي تغريدة على صفحتها في تويتر، كتب ترامب: وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن ستغادر منصبها وأود أن أشكرها على خدمتها، ويسعدني أن أعلن أن كيفين ماكالينان، رئيس دائرة الجمارك وحرس الحدود، سيقوم بأعمال وزير الأمن الداخلي".




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