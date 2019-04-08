الناصرة:اصابات, واعتقالات, خلال, شجار, عنيف, في, حي, السلزيان,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار عنيف مساء الاحد بين مجموعة شبان أسفر عن اصابة 3 اشخاص بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة في حي السلزيان في مدينة الناصرة .

وأضاف البيان أن المصابين تعرضوا للطعن اثناء الشجار , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق وقامت باعتقال 6 اشخاص على الفور بشبهة ضلوعهم بالشجار .صورة توضيحية