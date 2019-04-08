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الناصرة:اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في حي السلزيان



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار عنيف مساء الاحد بين مجموعة شبان أسفر عن اصابة 3 اشخاص بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة في حي السلزيان في مدينة الناصرة .


وأضاف البيان أن المصابين تعرضوا للطعن اثناء الشجار , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق وقامت باعتقال 6 اشخاص على الفور بشبهة ضلوعهم بالشجار .


صورة توضيحية
الناصرة:اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في حي السلزيان




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