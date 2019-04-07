الرامة:وفاة, شفيق, يوسف, نجم, (ابو, سامر),

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طمرة - الحاجة فاطمة محمد حجازي الخطيب في ذمة الله 2019-04-02 | 11:37:51 انتقلت الى رحمة الله تعالى في مدينة طمرة صباح اليوم الحاجه فاطمه محمد حجازي...

وفاة الشاب احمد فلاح ريان من قرية كابول اثر نوبة قلبية حادة 2019-03-30 | 11:09:42 توفي في قرية كابول صباح اليوم السبت الشاب احمد فلاح ريان 36 عاما ,اثر نوبة قلبية...

طرعان:وفاة الحاج كرم يونس نصار(ابو سلطان) 2019-03-30 | 07:09:28 آل نصار في طرعان ينعون بمزيد من الحزن والاسى رحيل فقيدهم الى الفردوس الاعلى.الحاج...

كابول:وفاة المربي الفاضل الحاج منجد أحمد ريان ( أبو احمد ) 2019-03-28 | 09:18:12 إنتقل إلى رحمة الله تعالى في كابول المربي الحاج منجد احمد حسن ريان (ابو احمد) عن...

الناصرة - وفاة عدي مؤيد زعبي ٤٩ عاما 2019-03-24 | 09:20:40 انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة الناصرة، المأسوف على شبابه عدي مؤيد زعبي عن...

الناصرة تفجع بوفاة الشاب عدي زعبي (46عاماً) 2019-03-23 | 22:37:20 فجعت مدينة الناصرة مساء السبت بوفاة الشاب عدي مؤيد زعبي البالغ من العمر 46 عاماً ,...

كفر مصر: جمال احمد عوض زعبي (ابو تنسيم) في ذمة الله 2019-03-19 | 10:30:30 انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، جمال احمد عوض زعبي (ابو تنسيم) عن عمر...

محمد ابو قنديل (ابو ظاهر) من سولم في ذمة الله 2019-03-14 | 10:58:03 انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية سولم، طيب الذكر محمد احمد عبد الغني ابوقنيل...

سخنين: وفاة طيب الذكر فؤاد محمد عبدالله عزازمة (الحطيني)... 2019-03-13 | 09:32:04 انتقل الى رحمته تعالى في مدينة سخنين طيب الذكر فؤاد محمد عبدالله عزازمة (الحطيني)...