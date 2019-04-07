تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-07 22:37:40 حاييم بيباس يطالب بإعادة إدارة شؤون المياه للسلطات المحلية وتخفيص أسعارها بنسبة 20% للتوفير على المستهلكين |  2019-04-08 00:01:47 الناصرة:اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في حي السلزيان |  2019-04-07 22:41:44 الرامة:وفاة شفيق يوسف نجم (ابو سامر) |  2019-04-07 20:46:10 الناصرة:المدرسة المعمدانية تستضيف بطولة الشطرنج |  2019-04-07 22:54:44 فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية يوم الثلاثاء بسبب الانتخابات |  2019-04-07 19:03:07 الأسرى يؤجلون الإضراب بعد تقدم في الحوار |  2019-04-07 19:01:26 بركة: يوم الأرض بدد أوهام إسرائيل باختلاق مجموعة متصهينة من الشعب الفلسطيني |  2019-04-07 16:51:46 انفجار سيارة مركونة في موقف مستشفى العفولة |  2019-04-07 14:21:58 الاسرى يعيدون وجبات الإفطار ويعلنون بدء الاضراب |  2019-04-07 14:30:42 مشاركة واسعة في مؤتمر الناصرة 2019 لتعزيز الامان في مجال البناء |  2019-04-07 13:57:09 وفاة الفتى حسن احمد كريم من مجد الكروم |  2019-04-07 13:06:47 مانشستر يونايتد يستعد لغدر دي خيا |  2019-04-07 13:03:23 عرابة:حفل مهيب لإشهار كتاب نسائم وحكم للأستاذ نسيم بدارنة |  2019-04-07 12:58:51 طالبات ثانوية خديجة ام الفحم من شريحة العواشر يشاركن في اليوم الدراسي بعنوان "الاتراب المؤثرون" |  2019-04-07 10:48:49 قداس ومسيرة عيد البشارة في الناصرة بمشاركة واسعة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد حائر بين غضب الجمهور وتكلفة خروج بيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو أمس السبت، خلال مواجهة ريال مدريد وإيبار، صافرات استهجان من قبل جمهور النادي الملكي تجاه جاريث بيل.  ووفقًا لتقرير نشرته جريدة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأحد، فإن جماهير الريال سوف يستغلون المباريات المتبقية من الموسم كفرصة لتوجيه زيدان المدير الفني للميرينجي، حول اللاعبين الذي يجب التخلص منهم.  ومن خلال متابعة مباريات الريال في الفترة الأخيرة، وضح أن الويلزي جاريث بيل فقد ثقة مدرجات سانتياجو برنابيو، وبات رحيله عن ريال مدريد مسألة وقت.  جمهور ريال مدريد لم ينتظر كثيرًا خلال مواجهة إيبار، حيث أطلقوا صافرات استهجان تجاه بيل، بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة، بسبب فقدان الكرة.  وانتظرت جماهير الريال طويلا، تحرر بيل وتنفجر موهبته بعد رحيل البرتغالي كريستينانو رونالدو، حيث توقعوا أن تنفجر موهبته، ويقود الميرينجي لتحقيق البطولات، لكنه قدم أداءً هزيلًا، ولم يسجل سوى 14 هدفًا، وصنع 5 أخرى. 

لكن في الجهة المقابلة، لن يكون رحيل بيل عن ريال مدريد سهلًا، لأن الريال سيطلب رقمًا كبيرًا في بيع جناحه الويلزي، كما أن بيل نفسه رابته لن يقل عن 17 مليون يورو في السنة، وهو رقم لن يسهل على أي نادي دفعه.
ريال مدريد حائر بين غضب الجمهور وتكلفة خروج بيل




كلمات متعلقة

ريال, مدريد, حائر, بين, غضب, الجمهور, وتكلفة, خروج, بيل,

تابعونــا

مانشستر يونايتد يستعد لغدر دي خيا مانشستر يونايتد يستعد لغدر دي خيا 2019-04-07 | 13:06:47

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن الخطة البديلة التي يضعها نادي مانشستر...

ريال مدريد يغري هازارد بعرض أكبر من تشيلسي ريال مدريد يغري هازارد بعرض أكبر من تشيلسي 2019-04-07 | 11:08:03

تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن الراتب المحتمل للبلجيكي إيدين هازارد،...

برشلونة يقتل أحلام أتلتيكو مدريد ويلامس لقب الليجا برشلونة يقتل أحلام أتلتيكو مدريد ويلامس لقب الليجا 2019-04-07 | 00:21:20

حقق برشلونة الانتصار بهدفين دون رد على أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، على ملعب "كامب...

ريال مدريد يتجنب فخ إيبار بثنائية بنزيما ريال مدريد يتجنب فخ إيبار بثنائية بنزيما 2019-04-06 | 19:25:54

حقق ريال مدريد، الانتصار بنتيجة (2-1)، على إيبار، في معقله سانتياجو برنابيو، مساء...

إيسكو يرفض خلع قميص ريال مدريد إيسكو يرفض خلع قميص ريال مدريد 2019-04-06 | 15:34:02

حدد الإسباني إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، موقفه من مغادرة النادي الملكي في...

مفاجأة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار مفاجأة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار 2019-04-06 | 10:20:10

شهدت قائمة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لمباراة إيبار، في...

صلاح يقود ليفربول لإسقاط ساوثهامبتون واقتناص الصدارة صلاح يقود ليفربول لإسقاط ساوثهامبتون واقتناص الصدارة 2019-04-06 | 07:00:28

حقق ليفربول فوزا في غاية الأهمية على مضيفه ساوثهامبتون، بنتيجة 3-1 مساء الجمعة، في...

مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في معركة دي خيا مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في معركة دي خيا 2019-04-04 | 20:33:00

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن موقف نادي مانشستر يونايتد من بيع حارسه...

توخيل عن هدف فيراتي: يبدو أنه أكل شيئا ما بإيطاليا توخيل عن هدف فيراتي: يبدو أنه أكل شيئا ما بإيطاليا 2019-04-04 | 18:06:02

علق توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، على الهدف الذي سجله لاعب وسط الفريق ماركو...

"اليوفي" يمدد عقد ماندزوكيتش حتى 2021 "اليوفي" يمدد عقد ماندزوكيتش حتى 2021 2019-04-04 | 16:55:05

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، الخميس، عن تمديد عقد مهاجمه الكرواتي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مجلس عيلبون مرحلة حاسمة حل السلطة المصادقة على الميزانية ثانوية عرب الشبلي ام الغنم تخريج احتفال الفوج طلابها ال 22 مدرسة شرفة منزل شابان سقطا القدس 5 امتار شارع تقريبا المستشفى العلاج سائق حافلة اسعاف حيفا نقل امرأة اغمي عليها مستشفى رمبام اعتقال شاب من الطيرة اعمال مشينة القيام في كفار سابا الشرطة حادث طرق مروع بين شاحنة سيارة خصوصية شارع 31 قرب القدس امرأة اسعاف شرطة امطار الخميس الثلاثاء عواصف التحذير من سيول فيضانات مياه الارصاد الجوية حالة الطقساطلاق نار على سيارة كفر قاسم الشرطة تحقق اضرار طلاب مدرسة دون اصاباتمقر قيادة الشرطة القدس طعن شابة اطلاق نار اصابة شرطي احتفالية ابداعات الحادية عشر وزارة المعارف مار يوسف مدرسة طلاب الشيخ سلمان فضول البقيعة وفاة أول رئيس منتخب مجلس محلي الشاب أحمد فحماوي حيفا تكسير سيارته عنصري كريات يام يهود الشرطة التحقيق النصارة جثمان تتشح سواد نقل الجثمان طارق . زياد سليم القاسم طال طب بلغاريا وفاة ذبحة صدرية مستشفى النمساوي الناصرة يوم محاضرة نساء حوامل امهات اطفال طعن جندي شاب عربي من سكان الشمال ليف كنمفراتس حسفا مشتبه فر من المكان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com