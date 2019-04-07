ريال, مدريد, حائر, بين, غضب, الجمهور, وتكلفة, خروج, بيل,

شهدت مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو أمس السبت، خلال مواجهة ريال مدريد وإيبار، صافرات استهجان من قبل جمهور النادي الملكي تجاه جاريث بيل. ووفقًا لتقرير نشرته جريدة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأحد، فإن جماهير الريال سوف يستغلون المباريات المتبقية من الموسم كفرصة لتوجيه زيدان المدير الفني للميرينجي، حول اللاعبين الذي يجب التخلص منهم. ومن خلال متابعة مباريات الريال في الفترة الأخيرة، وضح أن الويلزي جاريث بيل فقد ثقة مدرجات سانتياجو برنابيو، وبات رحيله عن ريال مدريد مسألة وقت. جمهور ريال مدريد لم ينتظر كثيرًا خلال مواجهة إيبار، حيث أطلقوا صافرات استهجان تجاه بيل، بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة، بسبب فقدان الكرة. وانتظرت جماهير الريال طويلا، تحرر بيل وتنفجر موهبته بعد رحيل البرتغالي كريستينانو رونالدو، حيث توقعوا أن تنفجر موهبته، ويقود الميرينجي لتحقيق البطولات، لكنه قدم أداءً هزيلًا، ولم يسجل سوى 14 هدفًا، وصنع 5 أخرى.

لكن في الجهة المقابلة، لن يكون رحيل بيل عن ريال مدريد سهلًا، لأن الريال سيطلب رقمًا كبيرًا في بيع جناحه الويلزي، كما أن بيل نفسه رابته لن يقل عن 17 مليون يورو في السنة، وهو رقم لن يسهل على أي نادي دفعه.