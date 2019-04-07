فرض, اغلاق, شامل, على, الضفة, الغربية, يوم, الثلاثاء, بسبب, الانتخابات,

قررت اسرائيل فرض حصار شامل على الضفة الغربية كذلك سيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة إبتداءًا من منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء ٩/٤/٢٠١٩ وحتى منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء وفقًا لتقييم الوضع وساعات فتح المعابر.

يشار الى ان الاغلاق سيكون في يوم الانتخابات للكنيست ال-٢١ المقررة الثلاثاء وانه وخلال الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية.