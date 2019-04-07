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فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية يوم الثلاثاء بسبب الانتخابات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قررت اسرائيل فرض حصار شامل على الضفة الغربية كذلك سيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة إبتداءًا من منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء ٩/٤/٢٠١٩ وحتى منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء وفقًا لتقييم الوضع وساعات فتح المعابر.


يشار الى ان الاغلاق سيكون في يوم الانتخابات للكنيست ال-٢١ المقررة الثلاثاء وانه وخلال الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية.
فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية يوم الثلاثاء بسبب الانتخابات




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