اختراق, هاتف, الوزير, السابق, جدعون, ساعر, قبل, انتخابات, الليكود,

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أبرق حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار عنيف مساء الاحد بين مجموعة...
استضافت المدرسة المعمدانية وبالتعاون مع بلدية الناصرة يوم السبت 2019/4/6 بطولة...
قال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، في ندوة بمناسبة يوم الأرض عقدت في مدينة...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج ان انفجار وقع في سيارة كانت مركونة...
مع اقتراب يوم الانتخابات للكنيست بعد اقل من يومين، توّجه النائب د. يوسف جبارين،...
عقد صباح اليوم الاحد في فندق الجولدن كراون في مدينة الناصرة "مؤتمرالناصرة ٢٠١٩...
توفي في بلدة مجد الكروم اليوم الاحد الفتى حسن احمد غانم كريم (14 عاماً) وسيشيع...
أقامت لجنة النور الطلابية حفلا مهيبا حضره المئات تكريما للأستاذ نسيم بدارنة وقد...
بالتنسيق مع الادارة والطواقم المسؤولة في المدرسة, شاركت طالبات مدرسة خديجة...