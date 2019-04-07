اختراق هاتف الوزير السابق جدعون ساعر قبل انتخابات الليكود

تستمر الأنباء عن اختراق الهواتف التابعة لخصوم رئيس الوزراء السياسيين. وأفادت قناة "كان" مساء اليوم بأن هاتف القطب الليكودي غدعون ساعَر تعرض للاختراق قبل الانتخابات الداخلية في الحزب. واكتشف ساعر الاختراق قبل شهرين من موعد الانتخابات، ولم يكن حينها مرشحا في حزب الليكود. هذا ورفض ساعر التعقيب على النبأ. وقد كُشف النقاب الأسبوع الماضي عن أن جهاز الأمن العام (الشاباك) حذر الوزيرة أييليت شاكيد، الرئيسة المشتركة لحزب "هيَمين هحَداش"، من أن هاتفها قد يكون عرضة للاختراق. ويذكر أن أنباء سابقة تحدثت عن أن الاستخبارات الإيرانية حصلت على محتويات هواتف كل من بنيامين نتنياهو وبيني غانتس وإيهود باراك.