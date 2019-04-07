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الناصرة:المدرسة المعمدانية تستضيف بطولة الشطرنج



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استضافت المدرسة المعمدانية وبالتعاون مع بلدية الناصرة يوم السبت 2019/4/6 بطولة الشطرنج الحادية عشرة لمدارس الناصرة على اسم السيد ايروين غرين .شاركت هذه السنة في البطولة 14 مدرسة وحوالي 120 مشترك , وقد قسمت البطولة على مرحلتين , أقيمت الأولى في ساعات الصباح لفئة الصفوف الأول وحتى الثالث ولفئة الصفوف السابع والثامن  وفي ساعات الظهر من نفس اليوم لفئة الصفوف الرابع وحتى السادس ولفئة التواسع ختى الحوادي عشر ,وقد لعبت كل فئة 5 جولات . 


المدارس التي اشتركت في البطولة هذه السنة هي : 

مدرسة المجد الجماهيرية  , راهبات المخلص , عمر بن الخطاب ,  راهبات مار يوسف , التراسنطة , راهبات الفرنسيسكان – كفركنا , إعدادية الزهراء, ابن خلدون , الاكليريكية المطران , العلوم والتكنولوجيا  , القسطل , دون بوسكو , الواصفية  والمعمدانية .

أشرف على البطولة مدير المدرسة د. اسامة معلم ومركزة البطولة المعلمة هناء لولو حيث قامت بالتنسيق مع المدارس المشاركة وتنظيم البطولة بالتعاون مع مجموعة معلمين من المدرسة ومجموعة من طلاب وخريجي المدرسة , وقد صور البرنامج طلاب فرع الإعلام في المدرسة . زار البطولة الدكتور راجي سروجي , مدير قسم الرياضة والشباب كمندوبا عن بلدية الناصرة وحث على الاستمرار في تنظيم هذه البطولة .في نهاية المباريات أعلنت النتائج وتم توزيع الشهادات على الطلاب المشاركين والطلاب الفائزين من قبل د. اسامة معلم , المعلمة هناء لولو , الأستاذ بهيج عويد حكم البطولة والأستاذ رضوان شحادة .

وقد حصل الطلاب الفائزون على شهادة اشتراك وتقدير , ميدالية , كأس الفوز وهدية قيمة .   أما نتائج البطولة فكانت كما يلي :   فئة أول حتى ثالث : 

المرتبة الأولى : ايلي عبدو – راهبات مار يوسف   المرتبة الثانية : أيهم دراوشة – راهبات ماريوسف المرتبة الثالثة : جود عواد – المعمدانية المرتبة الرابعة : عفيف صايغ – المعمدانية 
فئة رابع حتى سادس : 
المرتبة الأولى : محمد دراوشه – راهبات ماريوسف المرتبة الثانية : مجد داموني – راهبات المخلصالمرتبة الثالثة : وجد ترجمان – المجد الجماهيرية المرتبة الرابعة : اميل زهر – راهبات المخلص
فئة السابع والثامن : المرتبة الأولى :  أنيس داي – المعمدانية المرتبة الثانية : أحمد صفدي – المعمدانية المرتبة الثالثة : وجد حلاق – المعمدانية المرتبة الرابعة : دلع شيخ سليمان – إعدادية ابن خلدون 

فئة التاسع وحتى الحادي عشر :  المرتبة الأولى : جهاد زعبي -  راهبات المخلص المرتبة الثانية : أمير عبدو – راهبات مار يوسف المرتبة الثالثة :  محمد مزاريب – الزهراء  المرتبة الرابعة : أحمد أبو ربيع- مدرسة العلوم والتكنولوجيا 




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