الاسرى, يعيدون, وجبات, الإفطار, ويعلنون, بدء, الاضراب,

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قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، "إنه لا أثمان أو أبعاد سياسية...
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية أن قوات من الشرطة اعتقلت اليوم الخميس، أحد حراس...
تلقت شرطة محافظة نابلس اليوم الاثنين شكوى قد تكون الاولى من نوعها من شاب من سكان...
علّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ على قيام آلاف الأشخاص بتأمين سلمية...
افادت مصادر اعلامية اسرائيلية انه من المتوقع ان تصادق الادارة المدنية اليوم،...
رجح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري التوصل الى التهدئة خلال...
استهدفت مدفعية اسرائيليى مساء الجمعة نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية في منطقة جحر...
تواصل قوات معززة من الجيش الاسرتئيلي ومن مجملها المشاة والمدفعية الانتشار المكثف...
أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز...