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الاسرى يعيدون وجبات الإفطار ويعلنون بدء الاضراب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأ الاسرى صباح اليوم الاضراب عن الطعام بحيث اعادوا وجبات الإفطار.


وقالت أنباء صحفية إن اسرى فلسطينيين شرعوا بالإضراب عن الطعام، احتجاجًا على إجراءات إدارة السجون تجاههم، خاصة تركيب أجهزة للتشويش على الاتصالات الخلوية.

فيما قالت القناة 13 المتلفزة الإسرائيلية إن عددًا من الاسرى شرعوا بإعادة وجبات الطعام صباح اليوم، في إشارة إلى بدء الإضراب، وحسب إجراءات إدارة السجون، لا يعتبر السجين مضربا عن الطعام إلا بعد إعادته ثلاث وجبات
الاسرى يعيدون وجبات الإفطار ويعلنون بدء الاضراب




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